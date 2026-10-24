Venerdì 23 ottobre la prima serata va a The Voice Senior: su Rai1 il programma ha raccolto 3.483.000 spettatori con il 24.32% di share, superando Grande Fratello Vip, fermo su Canale5 a 1.859.000 spettatori e il 15.94%. I dati sono quelli di total audience, che comprendono anche l’ascolto da dispositivi e fuori casa.

**Il successo di Rai1**

La presentazione del programma, andata in onda poco prima, aveva già raccolto 3.424.000 spettatori con il 18.29% di share. Alla conduzione c’è Antonella Clerici, e con questo risultato The Voice Senior si conferma il programma più visto della serata.

**La sfida della prima serata**

A seguire, il Night di Grande Fratello Vip ha intrattenuto 964.000 spettatori con il 24.4% di share. Su Rete4 la presentazione di Quarto Grado si era fermata a 769.000 spettatori (4.01%), per poi salire a 986.000 (7.74%) nel corso della trasmissione. Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 912.000 spettatori (7.03%), mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha radunato 942.000 spettatori con il 5.33%; gli Highlights del programma sono stati visti da 468.000 persone (3.08%).

**Le altre reti**

Su Rai2 i due episodi di Estranei hanno tenuto davanti allo schermo prima 785.000 spettatori (4.28%) e poi 748.000 (4.97%). Senza rimorso, su Italia1, ha convinto 817.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai3 la registrazione di Romanzo Criminale dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si è fermata a 126.000 spettatori (0.68%) nella prima parte e a 73.000 (0.5%) nella seconda. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ha ottenuto 256.000 spettatori (1.67%), mentre Bake Off – Dolci in Forno, su RealTime, è stato scelto da 605.000 spettatori (3.54%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI