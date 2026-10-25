Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit la vendetta di Cansu tocca il momento più violento: la ragazza appicca un incendio a villa Kuyucu e lascia Yildiz e Çağatay bloccati all’interno, senza via d’uscita. Dal rogo prende il via la svolta che travolge i due coniugi.

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La trappola in villa e le fiamme

Ferita dalle bugie del marito, Yildiz ha lasciato la casa coniugale e si è rifugiata in un albergo con il piccolo Halit Can. Le pressioni della madre Asuman non bastano a riportarla indietro. Çağatay intanto trova conforto nella madre Feride e nell’amica Güler, si dichiara pentito e promette di fare qualsiasi cosa per non perdere la moglie.

Martedì 27 ottobre Hasan Alì va a trovarla in albergo, le annuncia di aver mandato via Cansu e la persuade a stare da lui per un periodo. Yildiz accetta, pur dovendo convivere con la presenza di Sahika. Il giorno dopo, mercoledì 28, affronta la rivale nella sua camera d’albergo e comincia a sospettare che dietro il suo arrivo ci siano Ender e Sahika, decise a far naufragare il matrimonio.

Sahika vorrebbe riavvicinare i coniugi lasciandoli soli a casa, ma il suo piano si trasforma in un incubo: rinchiude Yildiz e Çağatay in camera e intanto si siede a cena con Hasan Alì. In quel momento Cansu dà fuoco alla villa. Nella puntata di giovedì 29 ottobre marito e moglie restano intrappolati tra le fiamme.

Il risveglio dopo cinque anni

Svegliatasi in ospedale, Yildiz scopre di aver passato cinque anni in coma. Çağatay le confessa di essersi risposato: la nuova moglie è Cansu, che ha ottenuto anche l’affidamento di Halit Can. In quel tempo lunghissimo, trascorso da Yildiz incosciente, la ragazza ha approfittato, almeno all’apparenza, per avvicinarsi a lui e prendere il posto di madre accanto al bambino. La puntata di sabato 31 ottobre ha infatti il titolo “Halit Can chiama mamma Cansu”.

Dove vedere le puntate

La serie va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30. Si può seguire anche in streaming, in diretta o on demand, su Mediaset Infinity.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI