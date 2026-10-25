Terzo appuntamento stagionale per Che Tempo Che Fa, in onda domenica 25 ottobre 2026 sul Nove dalle 19.30 e in diretta streaming su Discovery+, dove restano disponibili anche le puntate precedenti.

Al tavolo dell’attualità siedono Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Ferruccio De Bortoli, ai quali si aggiunge Roberto Saviano. Nel corso della serata passano dallo studio anche Charlotte Casiraghi, della Casa Principesca di Monaco, che presenta il saggio “La crepa” sul valore della fragilità, Orietta Berti e Mara Maionchi, con i ricordi delle loro carriere, e Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia al San Raffaele e autore di “Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie”. Luciana Littizzetto porta la sua letterina e lo spazio satirico, mentre Filippa Lagerbäck introduce gli ospiti. Gli ascolti della trasmissione restano su buoni livelli.

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Il film su Giulia presentato da Gino Cecchettin

Tra i momenti più attesi c’è la presentazione di “Se domani non torno”, film diretto da Paola Randi che prende le mosse dalla vicenda di Giulia Cecchettin. In studio lo porta Gino Cecchettin, padre della ragazza, insieme agli interpreti principali: Filippo Timi, che veste i panni di Gino, e Sabrina Martina, che dà il volto a Giulia. L’anteprima è stata alla Festa del Cinema di Roma, e il film si rifà al libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, scritto dallo stesso Cecchettin.

Teo Teocoli e il documentario sulla Gialappa’s Band

Si passa poi alla comicità con Teo Teocoli, che torna sul Nove per raccontare “L’assurda storia della Gialappa’s Band”, documentario sul trio comico firmato da Walter Veltroni. Insieme a lui si ripercorrono i personaggi che hanno fatto del trio un’icona della comicità italiana, da Peo Pericoli a Felice Caccamo, fino alle imitazioni di Celentano, Maldini, Galliani e Moratti.

Giorgia tra il nuovo album e X-Factor

La puntata si chiude con la musica di Giorgia, che arriva in studio con “G+1”, riedizione di “G”, il suo ultimo album certificato Disco d’Oro. La cantante racconta questa nuova avventura discografica e il percorso come conduttrice della nuova edizione di X-Factor su Sky Uno, alla ricerca delle voci della musica italiana di oggi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI