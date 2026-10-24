Nella notte al Grande Fratello Vip Valeria Marini ha confidato a Giancarlo Danto di essere arrivata al limite, chiedendo di parlare con il suo agente e dicendosi pronta a lasciare la casa. Prima c’erano stati gli scontri con alcune coinquiline e la nomination.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Lo sfogo con Giancarlo Danto

Per la showgirl questo reality è diventato il peggiore tra quelli a cui ha preso parte, e non lo ha nascosto al compagno di avventura: tensioni, falsità e cattiverie le pesano più di ogni altra cosa, al punto da mettere davanti a tutto la propria salute mentale. Chiede esplicitamente un colloquio quanto prima con il suo agente, in vista della puntata di lunedì.

Sono stanca, tensioni, falsità, cattiverie. Basta, sono davvero arrivata al limite, sono stufa, per me basta così. Non mi interessa, io tengo troppo alla mia salute mentale. È veramente tutto troppo. Lo so che non è il primo Grande Fratello che faccio, ma questo è il peggiore che io abbia mai fatto, con della gente così non ne ho mai fatto uno. Questa è una roba allucinante. Io adesso chiedo di parlare con il mio agente al più presto. La puntata è lunedì e vedremo come fare.

L’addio, però, non è mai stato annunciato in modo definitivo. Nella puntata precedente, messa sotto pressione da Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, che l’avevano vista affaticata, aveva replicato che la stanchezza non riguardava il programma e che sarebbe stato il pubblico a stabilire se sarebbe rimasta.

Non sono stanca di questo programma, poi come sto io fallo dire al pubblico e a me. Lo deciderà il pubblico se resterò.

Non è la prima volta che la tensione con le coinquiline la porta a minacciare l’uscita: accade puntualmente quando finisce al televoto dopo un confronto acceso, come è successo anche in questa circostanza, dopo la discussione con Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Le croci e le accuse in cucina

Mentre Valeria Marini chiedeva agli autori di poter contattare il suo agente, in cucina le compagne commentavano quello che avevano appena visto. Secondo la ricostruzione di Guendalina Tavassi, la showgirl avrebbe fatto il segno della croce contro di loro, unendo le dita come per allontanare le energie negative.

Ma prima ci ha fatto le croci contro. Ci faceva le croci come se fossimo il male. Univa le dita facendo le croci, per scacciare le vibrazioni negative.

Marina La Rosa l’ha presa sul ridere, ironizzando sull’idea di essere stata scambiata per il demonio e definendo la scena assurda. Poco prima aveva spiegato che cosa, secondo lei, scatena le reazioni della Marini: il suo lato infantile emergerebbe soprattutto quando non è al centro dell’attenzione e non viene osannata da tutti.

La bambina capricciosa che c’è in lei viene fuori soprattutto quando non è la protagonista assoluta, non è venerata da tutti, quando non stiamo lì in ginocchio e non facciamo gli zerbini. È una bimba di sette anni nel corpo di una donna. Presa a piccole dosi è anche divertente, ma passarci tutti i giorni è snervante.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI