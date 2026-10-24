Netflix ha ufficializzato il cast della terza stagione di The Gentlemen, la serie crime firmata da Guy Ritchie: tra i nuovi ingressi ci sono Orlando Bloom ed Elijah Wood, di nuovo insieme dopo aver interpretato Legolas e Frodo nella trilogia de Il Signore degli Anelli.

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Bloom e Wood sul set, per la prima volta con Ritchie

La piattaforma ha diffuso una lunga lista di nomi. Accanto ai due attori arrivano Robert Carlyle, Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows e il rapper e attore Bugzy Malone. Per Carlyle, Wood e Bloom è la prima collaborazione con il regista britannico, che invece ritrova Fletcher, già nel cast di Lock & Stock – Pazzi scatenati.

I ruoli restano però avvolti nel mistero: Netflix non ha spiegato chi interpreteranno. Gli interpreti della Terra di Mezzo potrebbero entrare negli affari criminali di Eddie oppure impersonare nuovi avversari, e la loro reunion resta comunque una delle più curiose annunciate per la prossima stagione televisiva. Carlyle porta con sé una lunga esperienza in personaggi moralmente ambigui, da Trainspotting a 28 settimane dopo, da C’era una volta a Line of Duty. Wood tornerà invece presto nella Contea con The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis.

Un casinò in Medio Oriente

La sinossi anticipa la nuova stagione: Eddie Horniman e Susie Glass, interpretati da Theo James e Kaya Scodelario, uniranno di nuovo le forze per costruire un casinò in Medio Oriente. Un investimento che promette opportunità economiche ma attira l’attenzione di organizzazioni e avversari più potenti di quelli affrontati in passato. Dopo le campagne inglesi, le residenze aristocratiche e il traffico di marijuana, la serie nata come espansione dell’universo del film del 2019 si sposta così su un piano internazionale, e il casinò potrebbe diventare il centro di una rete di relazioni economiche e politiche ben più complessa.

La lavorazione va avanti tra Regno Unito e Marocco, gli stessi luoghi scelti per rappresentare le ambientazioni mediorientali. Sono confermati otto episodi da 60 minuti, prodotti da Moonage Pictures per Netflix e Miramax TV. Le riprese sono cominciate in sordina a metà settembre, prima di quanto molti si aspettassero, mentre la data di uscita non è ancora stata annunciata.

Chi torna e chi saluta il cast

Confermati numerosi volti già conosciuti: Ray Winstone nei panni di Bobby Glass, Joely Richardson in quelli di Lady Sabrina, Vinnie Jones come il custode Geoff, poi Jasmine Blackborow (Charly), Harry Goodwins (Jack), Benjamin Clementine e Maya Jama, che riprende il ruolo di Aisha introdotto nella seconda stagione.

Non ci sarà invece Daniel Ings: l’interprete di Freddy Horniman ha raccontato di ritenere chiusa l’esperienza del personaggio dopo gli eventi narrati nel finale della seconda stagione. La sua assenza peserà sugli equilibri familiari, visto quanto Freddy abbia alimentato tensioni e situazioni imprevedibili. Nell’elenco diffuso da Netflix non compaiono nemmeno Giancarlo Esposito, che aveva vestito i panni del miliardario americano Stanley Johnston, né Meghan, duchessa di Sussex, il cui possibile ritorno davanti alla macchina da presa era stato molto discusso nelle settimane precedenti.

Il via libera alla terza stagione era arrivato ad agosto, pochi giorni prima del debutto della seconda, disponibile in streaming dal 3 settembre insieme alla prima.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI