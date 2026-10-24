Carla Corsi non si rassegna. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre su Rai 1, la donna è pronta a sfruttare la partenza di Adelaide di Sant’Erasmo per Roma pur di arrivare più in alto.
Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale
L’affare dei fast food e il cambio di strategia
Si comincia lunedì 26 ottobre, con Umberto che prova a mettere una pezza allo sbaglio commesso da Riccardo. Quest’ultimo, però, non ha alcuna intenzione di restare dentro l’affare dei fast food avviato insieme a Carla e cerca il modo di uscirne. Mercoledì 28 ottobre saltano fuori le indagini di Marco Borghi: per Carla diventa indispensabile rivedere la propria strategia, se vuole capire che cosa nasconda Riccardo.
Il confronto con Adelaide e la fragilità di Carla
Giovedì 29 ottobre si arriva al passaggio più duro: un aspro confronto con Adelaide e Marcello mette a nudo la fragilità di Carla. Marco Borghi, dal canto suo, esorta i più giovani di casa Corsi a stringersi attorno alla madre.
La partenza per Roma e i piani di Carla
Venerdì 30 ottobre Carla scopre che Adelaide sta per partire per Roma. Con la contessa lontana da Milano, la donna si convince di avere finalmente l’occasione giusta per realizzare progetti ancora più ambiziosi. A Villa Guarnieri, intanto, ci si prepara a salutare la contessa.
L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI
🛍 Iscriviti gratis ai migliori gruppi Telegram dedicati alle Offerte Tech e alle Offerte Casa 🔥