Il Grande Fratello Vip ha sfiorato la rissa. Nella puntata di venerdì 23 ottobre Alex Belli e Alessandro Roncaccia si sono trovati testa a testa tra accuse e provocazioni, fermati solo dall’intervento degli altri concorrenti prima che arrivassero alle mani.

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Come è nata la discussione

La lite è scoppiata sul finire della dodicesima puntata, andata in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. La tensione è salita prima sul terreno professionale: Belli ha rinfacciato a Roncaccia e a Varsi di essersi svegliati solo adesso, dopo essere stati a lungo etichettati come i comodini della Casa, e Varsi lo ha definito in risposta un attore da quattro soldi.

Belli ha rivendicato una carriera di trent’anni, chiedendo di non spostare il discorso sul lavoro, ma è stato Roncaccia a insistere su quel terreno, contestando le doti di attore del rivale.

Fossi stato questo grande attorone, se campavi di cinema, a 45 anni non stavi qua a fare il Grande Fratello

Il faccia a faccia

Il confronto è presto scivolato sul piano personale. Belli ha chiamato in causa la relazione di Roncaccia con Piera Meloni, dicendo che quando il rivale lascerà la Casa di lei non gli importerà più nulla, e ha liquidato la loro storia come adolescenziale, finta e noiosa. C’è stato anche un riferimento alla partecipazione di Roncaccia a Italia Shore, dove secondo Belli impiegava un’ora per un solo bacio.

La miccia vera, però, è stata una battuta di Roncaccia sulla famiglia di Belli.

Parla quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa. Sei stato tu a fare questo, non sono stato io

A quel punto Belli si è alzato ed è andato a muso duro contro Roncaccia, ricordando di essere ancora insieme a sua moglie e di avere un figlio.

Io ci sto ancora insieme con quella moglie e ho un figlio, porta rispetto non ti devi permettere

Gli altri concorrenti sono dovuti intervenire per separare i due e riportare la calma prima che la situazione degenerasse.

Il richiamo di Ilary Blasi

La conduttrice è intervenuta sul momento, mettendo un freno a quello che stava accadendo.

Va bene confrontarsi, esprimere le proprie opinioni, però arrivare così vicini alla violenza no. Io questo comportamento non lo voglio vedere

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI