Nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 23 ottobre 2026 con la conduzione di Ilary Blasi, Marina La Rosa è tornata al centro della scena scontrandosi con gran parte dei coinquilini. Tutto è partito dal suo rifiuto di partecipare alla lista della spesa, un gesto che ha fatto perdere cibo ai compagni.

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La spesa salta e la casa si divide

Il Grande Fratello aveva concesso cinque crocette in più sulla lista, a una condizione: che partecipassero tutti e che il compito non venisse delegato a pochi. Marina si è sfilata, e a spiegare il motivo ci ha pensato lei stessa, senza troppi giri di parole:

«E’ vero, sono saccente e radical chic. Il cibo è socialità, ma questa ossessione per il cibo mi sono sentita subito eccitata dal pensiero che queste 5 crocettine in più li avrebbero resi più vulnerabili. Poi alla fine Guenda è venuta a prendermi e il GF ce ne ha abbonati 3, ma oggi il cibo è già finito. Mi diverto soltanto a vedere che vanno fuori di testa».

Dietro il gesto c’è anche dell’altro: quel momento, racconta, si trasforma ogni volta in una gara di urla, e lei è vegetariana, con i menù a base di carne che già le pesano. La decisione, però, la rivendica fino in fondo, perché saltare la spesa serviva a generare nervosismo tra i compagni: oggi, dice, vuole essere pazza.

Gli attacchi in casa, da Valeria Marini a Jonathan

A rivolgerle la domanda più diretta è Valeria Marini, che le chiede se non consideri il suo atteggiamento fastidioso e irritante, visto che nella casa ci sono tante cose da fare invece di irritare le persone. Marina non ci mette molto a rispondere: secondo lei è Marini a essere stanca del programma, al punto da essere diventata insopportabile negli ultimi giorni. Nella discussione si inserisce anche Guendalina, che le dà manforte («Valeria sei stanca perchè ci offendi gratuitamente»).

Marina non arretra di un passo e chiarisce la sua posizione: se avesse voluto una vacanza avrebbe scelto gli amici, mentre qui si sta al Grande Fratello. Poi arriva Jonathan, secondo cui Marina cercava esattamente questo momento, perché entrando nella casa non era riuscita a mostrare molto di quello che ha dentro. È lei, sostiene, la vera egocentrica, convinta di aver sfruttato la prima occasione buona per tornare al centro della scena. Tra i due, del resto, il conto è aperto da settimane: già il 12 ottobre Marina lo aveva zittito in diretta, e per lui, dopo la pace con Alex Belli e la chiusura della sfida con lui, si sarebbe sentita sparire, senza più un piedistallo su cui salire.

La replica di Marina arriva puntuale, e non lascia spazio a dubbi:

«Ho raggiunto una consapevolezza alla mia età in cui non mi serve esistere per gli altri, ma esisto a prescindere. Voi siete venuti qui per fare una vacanza e diventare tutti amici, io sono venuta qui per vivere un’esperienza, se mi annoiate o le giornate mi annoiano, cerco di fare qualcosa anche di disturbare gli altri».

Il verdetto delle opinioniste

Dallo studio Cesara Buonamici la promuove senza riserve: sta con Marina senza se e senza ma, è una donna libera anche di far innervosire tutti e soprattutto è una giocatrice. Con quell’atto di ribellione, il rifiuto della spesa, è diventata la protagonista assoluta, e se Jonathan alla dodicesima puntata arriva a darle della gatta morta, dice, siamo fritti.

Di parere opposto è Selvaggia Lucarelli, che non concorda con la collega: all’inizio la perfidia sottile di Marina le sembrava divertente e interessante, ma con il tempo la concorrente è sempre uguale a se stessa, cerca sempre il suo momento e, ammette, comincia a divertirla meno. Cerca di sfinire gli altri psicologicamente, cosa facile lì dentro, e di lei, conclude, ha capito molto poco:

«Effettivamente di Marina ho capito molto poco, gioca solo a fare la manipolatrice, vorrei rassicurarla: il ruolo della cattiva è tuo, stai serena!».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI