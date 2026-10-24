Prime Video ha scelto il Fallout Day, il 23 ottobre, per annunciare Fallout Shelter: The Experiment, un reality show competitivo ambientato nell’universo postapocalittico di Bethesda che debutterà sulla piattaforma il 13 gennaio 2027. Niente nuove avventure di Lucy MacLean, Maximus e del Ghoul: a giocare saranno persone in carne e ossa.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Prove, alleanze e dilemmi morali dentro un rifugio Vault-Tec

I concorrenti sono americani comuni, chiamati a dimostrare chi tra loro è il più adatto a sopravvivere nei rifugi sotterranei costruiti dalla Vault-Tec, la corporation immaginaria che nella saga ha disseminato bunker per resistere all’apocalisse nucleare. Chiusi in uno spazio ispirato proprio a quelle strutture, dovranno affrontare sfide che mettono alla prova la resistenza fisica, ma anche la capacità di stringere alleanze, gestire i conflitti e decidere sotto pressione. Il titolo The Experiment richiama la dimensione più inquietante della mitologia di Fallout, dato che dietro la facciata rassicurante dei Vault si nascondono da sempre esperimenti pensati per osservare il comportamento umano in condizioni estreme.

L’impianto ruota attorno al sistema S.P.E.C.I.A.L., il meccanismo che nei videogiochi definisce le capacità dei personaggi: Strength (forza), Perception (percezione), Endurance (resistenza), Charisma (carisma), Intelligence (intelligenza), Agility (agilità) e Luck (fortuna). Diventa il punto di partenza di una serie di prove costruite per misurare le qualità di chi partecipa. Secondo la descrizione ufficiale, però, il vero terreno di gioco sono lealtà, rapporti di potere, popolarità e strategie sociali: bisognerà scegliere di chi fidarsi e con chi collaborare, alle prese con dilemmi morali capaci di avere conseguenze imprevedibili sugli altri. Il vincitore si porterà a casa un milione di dollari.

Dieci episodi in tre settimane, in oltre 240 paesi

La stagione conta dieci episodi. I primi quattro arrivano mercoledì 13 gennaio 2027, poi il ritmo diventa settimanale, con altri tre il 20 gennaio e gli ultimi tre il 27 gennaio 2027. La distribuzione è internazionale, con l’esclusiva su Prime Video che raggiungerà oltre 240 paesi e territori.

Chi firma il progetto, dal team di Fallout a Studio Lambert

Dietro le quinte ci sono Jonathan Nolan e Lisa Joy, già coinvolti nell’adattamento televisivo di Fallout, insieme a Todd Howard di Bethesda Game Studios. La produzione porta la firma di Studio Lambert, società che ha già mostrato di saper trasformare universi narrativi di grande successo in competizioni con concorrenti reali: nel suo catalogo figurano The Traitors, Squid Game: La sfida e The Circle. Proprio Squid Game: La sfida sembra il precedente più vicino a questo format, che sposta un immaginario da videogioco dentro il linguaggio dei reality contemporanei. La coproduzione è con Kilter Films, la società di Nolan e Joy, in associazione con Bethesda Game Studios, mentre tra i produttori esecutivi figurano anche Athena Wickham di Kilter Films e James Altman di Bethesda Game Studios.

L’annuncio è stato accompagnato da un breve teaser diffuso in occasione del Fallout Day, quasi dieci mesi dopo la prima comunicazione del progetto, arrivata a gennaio 2026. Il reality resta comunque un capitolo a sé: la terza stagione della serie, già in produzione, proseguirà il suo percorso separatamente, senza una data di debutto ufficiale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI