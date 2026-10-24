Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, nelle puntate di Un Posto al Sole, lo scontro tra Marina Giordano e Stefano Mori arriva al punto di rottura: per fermare l’uomo, Marina compie un gesto estremo che finisce per travolgere anche Greta Fournier.

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Lunedì la resa dei conti con Mori

Esasperata dalle continue richieste di denaro, Marina si presenta da Mori con l’intenzione di chiudere una volta per tutte la questione del ricatto. Quello che doveva essere un chiarimento prende però tutt’altra direzione: la tensione tra i due esplode all’improvviso e la vicenda imbocca un esito del tutto inaspettato.

Il gesto estremo e i sospetti su Greta

Martedì 27 Marina, ormai convinta di dover bloccare Stefano con ogni mezzo, arriva a un gesto estremo. Proprio in quel frangente si inserisce Greta, e il suo arrivo rende una situazione già complicata ancora più intricata. Il giorno successivo, mercoledì 28, la PM Cimmino è chiamata a fare luce sull’aggressione provocata da Marina, ma gli indizi portano gli inquirenti verso Greta, accusata di un gesto che non ha commesso.

Le indagini e il senso di colpa di Marina

Marina, dal canto suo, continua a nascondere il proprio coinvolgimento. La PM Cimmino mette insieme gli elementi forniti da Damiano, ma sembra seguire la pista sbagliata. Nel frattempo Scala vorrebbe dedicare uno spazio radiofonico al caso Mori e alla relazione che in passato lo ha legato a Greta: un’idea che non convince del tutto Roberto, il quale continua a credere a Greta. Venerdì 30 le indagini proseguono e l’attenzione si stringe sempre di più attorno a Greta, mentre a tormentare Marina è un senso di colpa sempre più pesante.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI