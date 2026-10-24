Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è arrivata a sorpresa Yaffa, la mamma di Jonathan, per abbracciare il figlio. L’incontro, andato in onda nella puntata del 23 ottobre, è arrivato dopo settimane in cui il concorrente aveva raccontato il suo sogno più grande: diventare padre.

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La sorpresa della mamma nella casa

Per Jonathan, 45 anni, la serata si è aperta con la consegna di un pacco portato in casa direttamente da un rider. Sotto la cloche d’argento c’erano i piatti tipici cucinati dalla mamma, e davanti a quella vista il concorrente ha commentato che non si trattava di cibo, ma di amore.

Il regalo vero è arrivato subito dopo, quando Jonathan ha scoperto Yaffa ad attenderlo in una stanza della casa. I due si sono stretti in un abbraccio lungo e commosso, e lui si è lasciato andare alle lacrime.

Il desiderio di paternità

Nel corso della settimana Jonathan aveva raccontato la sua vita e i sogni nel cassetto, senza nascondere un certo smarrimento, legato alla sensazione di non essere arrivato dove vorrebbe.

Non mi sento così felice. Abbiamo alcune cose nella vita di cui ci accusiamo, ma ci sono cose che non dipendono da me. Non mi va di essere una persona irrealizzata, io non basto a me stesso. Ci sono treni che passano, mi sono innamorato, ma non sono stato ricambiato. Sto invecchiando senza quello, mi manca

Il pensiero è poi andato ai genitori e al progetto che ha in mente per i prossimi mesi.

Avrei tanto voluto vederli al giorno del mio matrimonio, un giorno sapere che loro invecchiano… sto cercando di avere dei figli, è un sogno che sto cercando di realizzare. Vorrei tanto ricreare quel nido così come mi hanno cresciuto i miei genitori, negli ultimi anni ho cercato una casa vicino ai miei genitori, voglio occuparmi di loro, ho trovato una persona che la pensa come me e vorrei avere dei figli entro un anno, un anno e mezzo perché ho capito che il mio sogno più grande è essere padre

La mamma ha parlato dallo studio.

Lui ha appoggio assoluto, finché possiamo diamo una mano, lui merita avere dei bambini, amore, tutto quello che desidera, è un figlio fantastico, unico al mondo

Dallo studio è intervenuta anche Cesara Buonamici.

Questo attaccamento ai genitori riconosco anche il mio. Il resto è un tema molto complesso che non possiamo certo sviluppare in una serata dal Grande Fratello

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI