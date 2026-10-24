La seconda stagione di Dexter: Resurrection arriva su Paramount+ il 30 ottobre 2026, a ridosso di Halloween, e il personaggio su cui si concentrano i maggiori cambiamenti è Charley Brown. Uma Thurman, che la interpreta, ha spiegato che la donna presentata come spietata capo della sicurezza del miliardario Leon Prater tornerà con una libertà nuova e con un rapporto con Dexter Morgan molto diverso da quello visto finora.

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Una donna che non risponde più a nessuno

Charley, conosciuta come ex agente delle operazioni speciali al servizio di Leon Prater, si occupava della protezione del miliardario e dell’organizzazione delle sue attività. Dopo aver scoperto gli inganni del suo datore di lavoro, aveva scelto di abbandonarlo e di lasciare New York, poco prima che Dexter uccidesse l’uomo. La nuova stagione riparte proprio dalle conseguenze di quella rottura, mettendo in scena una donna che non deve più obbedire agli ordini di nessuno.

Secondo quanto raccontato dall’attrice, la differenza principale sta nell’indipendenza conquistata: il personaggio è ormai libero dai vincoli imposti da Prater e pronto a vivere secondo le proprie regole. Questo non significa che il suo percorso sarà tranquillo né che arriverà una redenzione immediata. Charley dovrà fare i conti con ciò che ha compiuto e con ciò che ha permesso che accadesse mentre lavorava per il miliardario, e il senso di colpa, insieme a una vergogna profonda, potrebbe diventare il vero motore delle sue azioni.

In una seconda intervista Thurman ha spiegato che il cammino di riscatto attraverserà l’intera stagione, fatto di scelte giuste e di altre sbagliate, e che non sarà affatto lineare. Ha definito il personaggio stratificato, con un atteggiamento molto cambiato rispetto agli esordi. Il conflitto principale, ha aggiunto, è quello di Charley con sé stessa, ma la rabbia accumulata rischia di riversarsi sulle persone che le stanno intorno: la ritroveremo in una posizione moralmente ambigua, non più soltanto antagonista ma nemmeno alleata di cui fidarsi ciecamente.

Il nuovo rapporto con Dexter

Nella prima stagione Charley e Dexter Morgan avevano condiviso poche scene, quasi tutte all’insegna della tensione e dello scontro; negli episodi in arrivo i due avranno molte più occasioni di stare insieme sullo schermo. Il loro legame potrebbe passare dalla contrapposizione a una collaborazione imprevedibile e pericolosa, con il serial killer interpretato da Michael C. Hall in un ruolo sorprendentemente moderatore rispetto agli impulsi della donna.

«Dexter mi mostra come si fanno le cose. Mi impedisce di perdere troppo il controllo»

La stessa Thurman ha raccontato come si è preparata alle scene con Hall, mentre l’attore ha confermato che la seconda stagione permette di esplorare una gamma molto più ampia del loro rapporto, andando oltre la dinamica da avversari dei primi incontri. Resta da capire se si tratti di un’alleanza autentica, ma una clip mostrata in televisione sembra togliere ogni dubbio sulla collaborazione: Charley e Dexter sono al banco di un bar e pianificano la morte di qualcuno, finché lui non trova un modo piuttosto originale per spiegare perché passino così tanto tempo insieme.

Cosa attende Dexter a New York

La nuova stagione non sarà soltanto la storia di Charley. Dexter dovrà vedersela con nuovi assassini nella Grande Mela e con una crisi personale che ha a che fare con l’età e con il proprio passato. Il cast si arricchisce con Brian Cox e Dan Stevens, chiamati a dare il volto a due nuovi serial killer, mentre Jack Alcott torna nei panni di Harrison Morgan insieme ad altri personaggi già conosciuti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI