Falin, Kabru, Mithrun e Thistle tornano a mostrarsi. Le nuove illustrazioni promozionali di Delicious in Dungeon, diffuse il 23 ottobre 2026, aggiornano il look dei quattro personaggi che saranno al centro della seconda stagione, in arrivo su Netflix a ottobre 2027.

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Le nuove immagini promozionali

Il disegno che cattura subito l’attenzione è quello di Falin, ritratta con un abito bianco e azzurro: la sua doppia natura, sospesa tra l’umano e il drago, resta una delle questioni aperte più importanti della storia. Accanto a lei compare Kabru, il giovane avventuriero che guida un gruppo diverso da quello di Laios, ora con un’armatura rinnovata. Chiudono il quartetto Mithrun, capitano elfo dai capelli grigi e dal mantello verde a capo della squadra dei Canarini, e Thistle, il mago dalla veste viola e dalla pelle scura a cui si devono le alterazioni del dungeon.

I ritocchi sono sottili ma riconoscibili: i tratti si avvicinano ancora di più allo stile delle tavole originali di Ryoko Kui, così come erano state disegnate per il manga. Le illustrazioni arrivano anche in versione ridotta, con quattro riproduzioni in miniatura degli stessi personaggi.

Cosa succederà nel dungeon

La prima stagione si era chiusa con una svolta pesante: dopo essere stata riportata in vita grazie a una forma di magia proibita, Falin è stata trasformata in una chimera dal Mago Folle Thistle, diventando una creatura che unisce caratteristiche umane e draconiche. Da quel punto riparte il racconto, che allarga il campo: la missione di Laios non sarà più soltanto un salvataggio, ma lo porterà a misurarsi con i segreti più profondi del labirinto, con la storia dell’antico Regno Dorato e con le forze soprannaturali che lo tengono in vita.

Spazio importante avranno anche i Canarini, l’unità di elfi che interviene nei dungeon particolarmente pericolosi, guidata da Mithrun, la cui presenza introduce nuovi attriti tra gruppi con obiettivi diversi e complica il cammino dei protagonisti. Durante l’Anime Expo 2026 il regista Yoshihiro Miyajima ha raccontato che nella nuova stagione si approfondiranno proprio le figure di Mithrun e di Izutsumi, e ha mostrato una versione ridisegnata di Falin, più vicina al tratto del manga.

Quando torna la serie su Netflix

L’appuntamento è fissato per ottobre 2027, con lo streaming globale in esclusiva su Netflix: un giorno preciso non è ancora stato indicato. Alla produzione resta lo studio TRIGGER, con Miyajima alla regia e Kimiko Ueno responsabile della composizione della serie; il character design è affidato a Naoki Takeda e le musiche a Yasunori Mitsuda. La prima stagione era arrivata sulla piattaforma a gennaio 2024, con 24 episodi, e raccontava le avventure di Laios, Marcille, Chilchuck e Senshi, capaci di sopravvivere dentro il dungeon cucinando i mostri che incontravano. Il manga di Ryoko Kui, da cui tutto nasce, è stato serializzato da febbraio 2014 a settembre 2023 e raccolto in 14 volumi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI