David Zayas si unisce al cast della nuova serie thriller di Apple TV creata da Alex Cary, ancora senza titolo. L’attore reciterà al fianco di **Dakota Fanning**, protagonista e produttrice esecutiva del progetto, sviluppato da Sony Pictures Television.

## Un ruolo di peso, ma ancora segreto

Chi interpreterà Zayas resta un mistero: i dettagli sul personaggio non sono stati rivelati. Quello che trapela riguarda il peso della parte, descritta come un ruolo ricorrente di primo piano all’interno della storia.

Fanning veste i panni di un’agente sotto copertura del Tesoro americano, infiltrata in un conglomerato internazionale da miliardi di dollari, un’organizzazione dalle ramificazioni politiche e criminali capace di cambiare gli equilibri del mondo. Con il passare del tempo si trova divisa tra la missione e la convinzione che il suo bersaglio principale, l’erede designato di quel potere corrotto, sia in fondo un uomo buono, degno del suo amore.

Nel cast annunciato in precedenza figurano anche Stellan Skarsgård, Daryl McCormack, Grace Gummer, Joely Richardson, Susan Kelechi Watson e Louisa Krause.

## Chi lavora dietro le quinte

A ideare la serie e a guidarla come showrunner è **Alex Cary**, autore premiato con l’Emmy, noto per lavori come *Homeland* e *A Spy Among Friends*: firma il progetto nell’ambito dell’accordo con Sony Pictures Television e con la sua FLW Productions. Alla produzione esecutiva, per Bad Wolf America, c’è Julie Gardner, mentre accanto a Dakota Fanning figurano Elle Fanning e Brittany Kahan Ward di Lewellen Pictures. Kari Skogland cura la regia ed è anche produttrice esecutiva.

Apple TV ha annunciato la serie il 15 gennaio 2026, presentando Dakota Fanning nel doppio ruolo di protagonista e produttrice esecutiva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI