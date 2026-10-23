La nuova edizione di This Is Me comincia a prendere forma. Giovedì 22 ottobre 2026 si è tenuta la registrazione della prima puntata, con Silvia Toffanin di nuovo alla guida del programma che tornerà in prima serata su Canale 5. Sul palco, secondo le prime anticipazioni, sono saliti Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone.

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I tre nomi della prima registrazione

Tre percorsi diversi, uniti da carriere piene di successi e da un rapporto solido con il pubblico. Bocelli è uno dei nomi italiani più riconoscibili fuori dai confini nazionali e la sua presenza è il richiamo più forte di questo primo appuntamento. Accanto a lui c’è Elisa, all’anagrafe Elisa Toffoli, artista capace di parlare a generazioni molto distanti tra loro, mentre a chiudere il terzetto è Emma Marrone, tra le voci femminili più seguite della scena musicale italiana.

Carriera e vita privata, senza filtri

Nel corso della puntata i tre ospiti si racconteranno partendo dal proprio percorso professionale e lavorativo, senza però tralasciare la sfera sentimentale e privata. È la cifra del programma, nato da un’idea di Maria De Filippi, che mette al centro le storie dei protagonisti, con i loro sentimenti, le fragilità e le scelte che ne hanno segnato l’esistenza.

Quella in arrivo è la terza edizione consecutiva, confermata nel palinsesto della stagione 2026/2027 di Canale 5. La data esatta della messa in onda non è ancora stata annunciata: il debutto è previsto prossimamente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI