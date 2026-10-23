Heather Morris e Chord Overstreet sono in trattative per tornare nel reboot di Glee ordinato da Disney+ e Hulu. Nella serie originale interpretavano la cheerleader Brittany e Sam Evans, e si aggiungono così a Lea Michele, anche lei in trattative per riprendere il ruolo di Rachel Berry.

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Le trattative per il ritorno

Morris vestiva i panni della svampita e travolgente Brittany, mentre Overstreet interpretava Sam Evans, arrivato alla William McKinley High School come studente trasferitosi da un’altra scuola e poi entrato nella squadra di football e nei New Directions, il glee club dell’istituto. Sono loro due i nomi su cui si concentrano le trattative. L’ordine della serie da parte di Disney+ e Hulu è arrivato all’inizio della settimana, senza che venisse annunciato alcun nome del cast. Il co-creatore Ryan Murphy aveva raccontato il mese scorso di essere in contatto con circa dieci membri del cast originale, descrivendoli come molto entusiasti.

Chris Colfer, che nella serie era Kurt, per ora rimane fuori: ha fatto sapere di non essere a conoscenza del reboot e di non aver ricevuto alcuna proposta.

I segnali arrivati dai social

Qualche indizio è arrivato direttamente dai protagonisti. Morris ha pubblicato un’immagine di scena, scherzando sul fatto che Brittany fosse rimasta persa nelle fogne per tutti questi anni; ha aggiunto che il personaggio è “vivo e vegeto” e che torna per altro Glee. Overstreet ha invece scritto sul suo profilo X:

Reunited and it feels so good!

Sono segnali che vanno nella stessa direzione delle trattative, non annunci ufficiali di casting.

Che cosa sappiamo della nuova serie

Il reboot arriva da 20th Television, la stessa casa di produzione della serie originale, che Murphy ha scritto insieme a Brad Falchuk e Ian Brennan. Ambientata alla William McKinley High School di Lima, in Ohio, Glee seguiva le vicende dei New Directions, il glee club impegnato nel circuito dei cori scolastici, tra questioni sociali e una performance musicale in ogni episodio. Trasmessa per sei stagioni dal 2009 al 2015 su Fox, la serie ha vinto sei Emmy, tra cui quelli per Murphy e per Jane Lynch, oltre a quelli assegnati a guest star come Neil Patrick Harris e Gwyneth Paltrow, ed è oggi disponibile in streaming su Hulu. Non sono stati comunicati né la data di uscita né il numero di episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI