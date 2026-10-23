La terza puntata di Amici 26, in onda domenica 25 ottobre su Canale 5 dalle 14, è già stata registrata. Le anticipazioni raccontano una serata con una sfida di pattinaggio senza storia, due classifiche e un momento di attrito tra Nicolò e il suo responsabile artistico.

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Nicolò e Amadeus, tensione sul vocal coach

Nel corso della registrazione, avvenuta il 22 ottobre, Nicolò ha più volte chiesto di non passare l’intera stagione con lo stesso vocal coach, perché avrebbe voluto affiancare a Lorenzo anche Lalla. Amadeus non ha ceduto: se fosse rimasto con lui, gli ha risposto, avrebbe continuato a lavorare con un solo insegnante di canto, dato che per lui la continuità è un valore. Davanti all’ipotesi di cambiare responsabile artistico, il cantante ha fatto marcia indietro. Non intende rinunciare né ad Amadeus né al coach, si fida di lui e proseguirà le lezioni soltanto con Lorenzo: la tensione si è raffreddata nel giro di pochi minuti.

Alex stravince la sfida, le classifiche di canto e ballo

Sul fronte sportivo il pattinaggio ha visto il titolare Alex opposto all’aspirante Anthony, con una prova nettamente superiore a quella dell’avversario a decidere la vittoria del primo. Il girone di canto è stato vinto da Saitta, che si è esibito con Fuori Dal Tunnel di Caparezza e si è guadagnato un corso intensivo all’Umbria Jazz Festival. Alle sue spalle si sono piazzati Shari con Men’s World e Nicolò con Amandoti. Restano fuori dal podio Tiaso, che ha cantato 100 messaggi, i Jed con Jenny è Pazza e Andrea Heros con Pastello dei Pinguini Tattici Nucleari: per quest’ultimo non c’è solo la delusione della classifica, perché Amadeus ha deciso che toccherà a lui occuparsi delle pulizie. Nel ballo il primo posto è andato a Benedetta, che potrà esibirsi nel tour natalizio de Il Volo; secondo si è piazzato Lollo, terzo Charli, ultimo Riccardo.

Gli ospiti e i giudici della puntata

Il palco ha accolto anche Ariete, che ha portato Rivoluzione, mentre le valutazioni sono state affidate a due giudici esterni: Kledi per il ballo e Il Volo per il canto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI