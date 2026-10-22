Questa sera si riaccendono le luci dell’X Factor Arena. I Live Show di X Factor 2026 partono giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Assago, con la diretta su Sky Uno e lo streaming su NOW: alla conduzione Giorgia, mentre Marco Mengoni sarà il super ospite della prima puntata.

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Il debutto tra cover, ballottaggi e il ritorno di Mengoni

Dodici concorrenti si sfidano in due manche di cover, il meccanismo che apre la gara vera e propria. Al termine di ciascuna manche chi ha raccolto meno voti finisce al ballottaggio, dove a decidere sono i giudici: basta che tre di loro convergano sullo stesso nome perché l’eliminazione diventi immediata, mentre se i voti si dividono a metà scatta il Tilt. La serata riserva anche lo spazio degli X Pass di Giorgia. Due artisti scartati durante le Last Call, i cui nomi verranno svelati nel corso della puntata, salgono sul palco con il loro cavallo di battaglia, e a scegliere chi merita un’altra occasione è il pubblico da casa, chiamato a esprimersi con un televoto flash. Chi si impone rientra ufficialmente in gara e occupa il posto rimasto vuoto nella squadra che, dopo le due manche, si ritroverà con un concorrente in meno. Ad aprire la serata è Marco Mengoni, di nuovo sul palco dell’X Factor Arena con un set inedito pensato appositamente per il programma.

Le quattro squadre guidate dai giudici

Al tavolo, accanto alla conduttrice, siedono quattro giudici con il compito di seguire da vicino i propri artisti, dalla scelta dei brani alla costruzione delle esibizioni: Francesco Gabbani, la new entry Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Nel team di Gabbani troviamo la band toscana Scraffs, Alice Fregoso, diciottenne genovese, e Giacomo Calò, ventiduenne di Nardò, arrivato ai Live grazie al suo X Pass. Jake La Furia schiera Alex Fontana, ventisettenne napoletano, la ventenne di Fano Veronica Bruganelli e Martina Cerutti, in arte Alìa, diciannovenne di Desenzano del Garda, anche lei approdata ai Live con l’X Pass. Paola Iezzi ha puntato sulla band alternative rock sassarese Mad-Dog, sul diciannovenne palermitano Manuel Gargano e su Camilla Guerini, ventitreenne bresciana. Chiude il cerchio la squadra di Irama, che riunisce la band Le Distanze, la ventunenne campana Patrizia Napolano e Danny Anania, in arte Lenanie, venticinquenne pratese.

Orari, piattaforme e televoto

L’appuntamento è fissato per le 21:15 su Sky Uno, con la puntata disponibile anche in streaming su NOW e, in un secondo momento, on demand e su Sky Go. Chi preferisce la visione in chiaro può recuperarla il martedì seguente su TV8 e il mercoledì su Cielo. Prima della diretta va in onda Ante Factor, il pre-show dal backstage condotto da Mariasole Pollio, che accompagna verso l’inizio dello show.

Il televoto è gratuito e si esprime su xfactor.it, attraverso le app mobili, il decoder Q e le smart TV Glass. Il cammino dei Live si snoda lungo sette giovedì consecutivi: dopo la prima puntata si prosegue il 29 ottobre, poi il 5, il 12 e il 19 novembre, fino alla finalissima del 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago. Più avanti la competizione attraverserà anche le puntate a tema, la giostra e la serata degli inediti, considerata il primo vero traguardo stagionale per chi è ancora in corsa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI