Dal 26 al 31 ottobre 2026 vanno in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle 13:40 circa, le nuove puntate in prima visione assoluta di Beautiful, la soap creata da William J. Bell e Lee Philips Bell, disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Il controllo della Forrester Creations passa a Carter e Hope, e la novità manda in pezzi il rapporto tra Ridge e Brooke. Cresce intanto l’interesse sempre più inquietante di Remy per Electra.

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Il controllo della Forrester Creations

Lunedì 26 ottobre Hope comunica a Zende che Carter ha preso la guida della Forrester Creations. Zende non ci sta: l’azienda, sostiene, appartiene ai Forrester e deve restare in famiglia, e accusa Carter di avergliela portata via. Hope e Carter difendono la loro decisione e spiegano di aver agito dopo le scelte di Ridge. Il giorno dopo Zende continua a leggere quanto è successo come un tradimento ai danni della famiglia e decide di lasciare la Forrester. Intanto il nuovo numero uno dell’azienda restituisce a Hope il suo ruolo professionale e promette alla linea Hope for the Future risorse e finanziamenti, che tornano così in attività. Hope, entusiasta della nuova situazione, dichiara a Carter di credere pienamente nella sua visione e nella sua capacità di guidare l’impresa verso nuovi traguardi. Venerdì Katie stenta a spiegarsi come Carter, da sempre considerato leale e rispettoso delle regole, abbia potuto prendere il controllo con l’inganno. Brooke, senza giustificare il metodo, sostiene che lui e Hope per anni si siano sentiti messi da parte, e che abbiano reagito così alle decisioni di Steffy, soprattutto quando la linea di Hope è stata cancellata e la donna licenziata. Hope è Annika Noelle, Carter Lawrence Saint-Victor, Zende Delon De Metz.

I dubbi su Remy

Lunedì 26 ottobre Remy si presenta in ufficio da Electra con una pizza e si ferma a farle compagnia, ma Will lo invita a riprendere il giro delle consegne per non crearle problemi sul lavoro. Electra gli dice che vederlo le fa piacere, perché è un volto amico, ma tiene a precisare quanto conti per lei questa opportunità nel mondo della moda, dopo quanto ha dovuto lasciarsi alle spalle. Remy se ne va palesemente alterato e Will inizia a interrogarsi sulla sua presenza a Los Angeles. Rimasto solo, l’uomo apre al computer una fotografia di Electra e, davanti a un programma di ritocco, sembra prepararsi a modificarla.

Martedì l’interesse per la ragazza si fa ancora più inquietante: dopo l’incontro in ufficio torna a guardare la sua immagine sul monitor e si appresta a intervenire sul file. Will, sempre più sospettoso, teme che il suo trasferimento in città nasconda qualcosa. Remy ha il volto di Christian Weissmann ed Electra quello di Laneya Grace, mentre Will è interpretato da Crew Morrow.

Lo scontro tra Ridge e Brooke

Mercoledì 28 ottobre la tensione esplode nella casa dei due, ancora scossi dal blitz con cui Hope e Carter si sono presi la Forrester Creations. Lui non ha dubbi: Hope è una manipolatrice senza scrupoli che ha plagiato Carter per raggiungere i propri obiettivi. Brooke non approva i metodi della figlia, ma la difende con determinazione e rinfaccia al marito gli anni in cui i Logan sono stati tenuti ai margini dell’azienda, ricordando il valore di risultati come la formula Belief e la linea Bedroom. La lite degenera quando Ridge insulta pesantemente Hope: in Brooke riaffiorano le umiliazioni subite in passato, e lui arriva a pretendere che la moglie allontani la figlia da casa.

Giovedì Brooke si rifiuta di cedere e lo scontro diventa ancora più acceso. Ridge non perdona alla moglie di schierarsi con Hope dopo quello che considera un tradimento ai danni dell’azienda; lei ribatte che il marito non vuole riconoscere le responsabilità della propria famiglia e ricorda quanto i Logan siano stati spesso messi da parte. Le accuse reciproche mettono a dura prova il matrimonio e Ridge sembra ormai intenzionato a prendere le distanze. Venerdì lo si ritrova a casa di Steffy, dove anche Taylor attribuisce a Hope la colpa di tutto e accusa Brooke di difendere la figlia a occhi chiusi. Ridge ammette di aver perso il controllo durante il confronto, di essere arrivato a insultare Hope e a chiedere alla moglie di cacciarla; di fronte all’ennesimo rifiuto, decide di andarsene. Sabato resta accanto a Steffy e Taylor, che continuano a indicare in Hope la principale responsabile della crisi, mentre il solco con Brooke si allarga sempre di più: lui non accetta che lei abbia scelto di proteggere la figlia, lei non ha intenzione di abbandonare Hope nel momento più difficile. Ridge ha il volto di Thorsten Kaye, Brooke di Katherine Kelly Lang.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI