Paramount+ ha diffuso le prime immagini di The Day, thriller in otto episodi con Minnie Driver nei panni di una negoziatrice. La serie adatta quella belga De Dag del 2018 e nel cast figurano anche Luca Pasqualino e Louisa Harland.

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Un assedio raccontato da più punti di vista

La vicenda si consuma nell’arco di una sola giornata. La polizia incappa in una rapina in banca mentre è ancora in corso, i malviventi si barricano all’interno e scatta un assedio. Sylvia “Vox” Voxley, il personaggio interpretato dalla Driver, fa i conti con il tempo che scorre e una pressione che cresce, nel tentativo di riportare fuori gli ostaggi sani e salvi.

Il racconto parte dallo sguardo delle forze dell’ordine, poi torna indietro e si sposta all’interno della banca, dove il dramma ruota attorno ai rapinatori e alle persone che tengono sotto tiro, tra cui il personaggio di Harland. Il punto di vista cambia a ogni episodio, e ogni cambio rimette in discussione la verità fino al finale, quando il quadro completo emerge. C’è anche un lavoro sulla psicologia di chi è coinvolto, tra motivazioni, paura, panico, alleanze che si spostano e segreti che riaffiorano. Per chi ama il genere, il paragone corre a titoli come Money Heist e Lupin, ma con la formula classica del colpo in banca ribaltata.

Cast e produzione

Tra i nomi che compaiono nelle prime immagini c’è anche Charlie de Melo, che interpreta Liam Marcus. La serie è co-prodotta e sviluppata da Dynamic Television e Clapperboard Studios, con la sceneggiatura affidata a Ben Harris e Jesse O’Mahoney. Lo show belga da cui tutto nasce è stato creato da Jonas Geirnaert e Julie Mahieu.

Alla produzione esecutiva lavorano Mike Benson e Andy Morgan per Clapperboard, insieme a Daniel March e Tamryn Reinecke per Dynamic, mentre Jake Rollins è il produttore. La co-regia è firmata dai fratelli Andy e Ryan Tohill, già noti per lavori come The Dig e Dalgliesh. La Driver ha raccontato la sua partecipazione al progetto sui social, accompagnando un’immagine con la notizia del suo ingaggio.

Dove sarà visibile

L’esordio di The Day è previsto su Paramount+ in tutti i territori in cui il servizio è attivo, con l’eccezione di Germania, Svizzera e Austria. Alla distribuzione globale provvede Dynamic Television, che figura anche tra i produttori.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI