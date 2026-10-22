La terza stagione di “Signora Volpe”, la serie crime con Emilia Fox, debutta in prima visione su Sky Investigation mercoledì 28 ottobre, alle 21.15, con due episodi inediti ogni sera. Attendono gli spettatori nuovi delitti, ombre del passato e una vita italiana meno tranquilla di quanto si possa immaginare.

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Tra vigneti, alta società e vecchie ferite

Dopo il rapimento che aveva chiuso la seconda stagione, l’ex spia britannica Sylvia Fox è di nuovo in piedi, guarita nel corpo e nella mente, e ritrova i ritmi della sua quotidianità italiana insieme alla relazione con Giovanni Riva, il capitano dei Carabinieri interpretato da Giovanni Cirfiera, ormai solida e profonda. La quiete dura poco: il pericolo si ripresenta e Sylvia finisce di nuovo al centro di indagini intricate.

Il primo episodio, Bitter Harvest, la porta tra i filari di un’azienda vinicola locale. Il titolare le confida che qualcuno vuole ucciderlo e, poco dopo, lei lo trova assassinato nel suo vigneto; indagando sui segreti della famiglia Lazzarini si avvicina a verità piuttosto scomode. In Goldilocks Is Dead è una coppia potente dell’alta società a trovarsi un giovane morto nel proprio letto, e dietro quel caso spuntano una truffa immobiliare e un casinò illegale. No Escape, il terzo episodio, comincia invece con la morte brutale di un amico. Mentre cerca risposte, Sylvia affronta una perdita devastante, e il ritorno di un uomo del suo passato la mette davanti a una scelta straziante.

Chi affianca Emilia Fox, davanti e dietro la macchina da presa

Accanto a Emilia Fox torna gran parte del cast storico. Tara Fitzgerald riprende il ruolo di Isabel Vitale, la sorella di Sylvia, mentre Elena Di Cioccio è il brigadiere Roberta Barzini. Nel cast figurano anche Matteo Carlomagno nei panni di Matteo Vitale, Marianne Leoni in quelli di Raffaella Tasso e Imma Piro, che interpreta Antonella Vitale. Tra i ruoli ricorrenti rivediamo Jamie Bamber, cioè Adam Haines, l’ex marito di Sylvia tornato ferito a tormentarla, e Buffy Davis, Miriam Cavendish.

A dirigere gli episodi, ciascuno da 90 minuti, è David Evans, regista già noto per Downton Abbey. A firmare la serie sono Rachel Cuperman e Sally Griffiths, autrici di Midsomer Murders, qui anche sceneggiatrici ed executive producer al fianco di Emilia Fox, mentre la produzione è di Matthew Bird. Oltre alla messa in onda su Sky Investigation, gli episodi si possono seguire in streaming su NOW e on demand. La terza stagione è già disponibile su Acorn TV dal 5 ottobre 2026, con qualche settimana di anticipo sull’Italia.

Sullo sfondo, l’Umbria

Le riprese hanno ancora una volta come sfondo l’Umbria. Il cuore delle scene è Panicale, piccolo borgo della provincia di Perugia affacciato sul Lago Trasimeno, mentre a completare il quadro ci sono le scene ambientate a Perugia e a Magione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI