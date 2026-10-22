Jay Hayden cambia caserma. L’attore che per sette stagioni ha vestito i panni del pompiere Travis Montgomery in Station 19 entra ora nel cast della quinta stagione di Fire Country, con un ruolo ricorrente: si chiama Mason.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Chi è Mason, il nuovo volto di Edgewater

Il debutto è fissato per il quarto episodio della quinta stagione, che negli Stati Uniti andrà in onda su CBS il 30 ottobre. Mason ha alle spalle una carriera da giocatore professionista di baseball e un carattere sicuro, con una spigliatezza che si nota subito. Con Bode, il ruolo di Max Thieriot, e con Jake, interpretato da Jordan Calloway, condivide un’amicizia che risale agli anni in cui erano compagni di squadra. Appartiene a una delle famiglie più in vista di Edgewater, la cittadina di fantasia del nord della California in cui la serie è ambientata, e proprio lì fa ritorno con l’idea di riconvertire la cartiera di famiglia in una nuova attività, oltre che per ritrovare gli amici di un tempo. Tiene però nascosto un piano che potrebbe fare del male alla città, o forse rivelarsi un vantaggio.

Quanto spazio avrà nella stagione non è ancora dato sapere: al momento sono confermate la presenza nel quarto episodio e la sua permanenza almeno fino al sesto.

Da Station 19 a Fire Country

Per Hayden si tratta di un ritorno in una serie firmata da un’altra caserma dei vigili del fuoco, dopo essere stato uno dei volti fissi di Station 19 per sette stagioni. Non è il solo attore di quella serie ad aver messo piede a Edgewater: nella stagione precedente era toccato a Brett Tucker, che ha dato il volto ad Alexi, possibile interesse amoroso di Sharon, il personaggio di Diane Farr. Subito dopo la cancellazione di Station 19, sempre sul piccolo schermo, Hayden ha interpretato l’agente Tyler Booth in FBI: International, anche in questo caso in un ruolo ricorrente.

L’incontro con CJ

Le foto circolate in anteprima lasciano intuire che Mason si avvicinerà a CJ, la nuova arrivata nel corpo dei vigili del fuoco di Edgewater, interpretata da Olivia Thirlby, anche lei tra le aggiunte della quinta stagione. La stessa attrice ha descritto così il proprio personaggio:

CJ è abbastanza piccante e trova sicuramente il modo di finire in situazioni interessanti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI