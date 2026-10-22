Il 18 novembre arriva su Netflix “Guarding Stars”, commedia romantica a sfondo natalizio che mette insieme Leighton Meester e Jared Padalecki.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Una guardia del corpo per una star di Hollywood

Jack Stapleton (Padalecki) è un affascinante divo del cinema di Hollywood, finito nel mirino di uno stalker pericoloso. Hannah Brooks (Meester) fa la guardia del corpo: nell’aspetto sembra innocua, sul lavoro è preparata e temibile, ed è lei a ricevere l’incarico di vegliare su di lui durante le feste. Per non allarmare la famiglia dell’attore, e in particolare la madre gravemente malata, Hannah accetta di seguirlo nel ranch di famiglia in Texas fingendosi la sua fidanzata. La finzione e la convivenza forzata accendono una scintilla intensa tra i due, mentre alcuni segreti vengono a galla e rendono il Natale molto più complicato del previsto.

Il cast

Accanto ai due protagonisti ci sono Andie MacDowell, Noah LaLonde, Rachael Ancheril, Siobhan Williams, Toby Sandeman, CM Punk, Walker Hayes e la cantante Ava Max. Per Meester si tratta di un ritorno a un volto noto della televisione dei primi anni Duemila, dato che è stata Blair Waldorf in “Gossip Girl”. Padalecki, dal canto suo, era il ragazzo della porta accanto Dean Forester in “Gilmore Girls”, prima di diventare una presenza fissa del piccolo schermo.

Il titolo, la regia e le riprese

Il film nasce dal romanzo best-seller “The Bodyguard” (2022) di Katherine Center. Il titolo originale non era utilizzabile per via del celebre film del 1992 con Kevin Costner, così Meester e Padalecki hanno chiesto ai fan di suggerirne uno nuovo nel corso di una videochiamata dedicata all’adattamento. La regia è di Elizabeth Allen Rosenbaum, la sceneggiatura di Erin Cardillo e Richard Keith. La durata è di 1 ora e 48 minuti. Le riprese si sono svolte in Canada, tra Alberta e British Columbia, nel periodo tra il dicembre 2025 e l’inizio dell’inverno 2026. Tra i produttori figurano Matthews e Scharbo con Little Engine Productions, oltre a Jared e Genevieve Padalecki con Living in the Asterisk.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI