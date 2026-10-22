Babylon Berlin si prepara all’addio. La serie tedesca chiude il suo racconto con la quinta stagione, l’ultima, in prima visione assoluta in Italia da martedì 10 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now, con due episodi a settimana.

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Il debutto su Sky Atlantic e Now

Per il capitolo conclusivo il palinsesto prevede due episodi ogni settimana, per un totale di otto puntate che arrivano a quattro anni di distanza dalla quarta stagione. Dietro la macchina da presa tornano i tre creatori e registi, Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten. Davanti all’obiettivo ritroviamo invece Volker Bruch, che interpreta Gereon Rath, e Liv Lisa Fries nei panni di Charlotte Ritter, affiancati da volti amati dal pubblico come Hannah Herzsprung, Karl Markovics, Lars Eidinger, Fritzi Haberlandt e Christian Friedel.

A completare la squadra ci sono Clemens Schick, che veste i panni di Hitler, Ulrich Noethen e Devid Striesow, interprete di Göring. L’ultimo viaggio si consuma tra le luci sfavillanti e le ombre lunghe di una Berlino a un passo dal precipizio.

Berlino, gennaio 1933

Il racconto prende avvio il 30 gennaio 1933, il giorno in cui il presidente Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler Cancelliere del Reich, l’istante in cui si apre il capitolo più buio della storia tedesca. Le otto puntate coprono cinque settimane decisive per le sorti dell’Europa, dall’insediamento del nuovo Cancelliere all’incendio del Reichstag, nella notte del 27 febbraio, fino alle elezioni del 5 marzo 1933.

In un clima di tensione palpabile e di estremismo crescente, Charlotte Ritter indaga su una serie di delitti avvolti nel mistero che colpiscono ex soldati del fronte, seguendo piste e moventi che affondano le radici nella conclusione della Prima guerra mondiale, nel 1918. Al centro della macchinazione c’è un fascicolo esplosivo di cui si sono perse le tracce, un documento capace di gettare sul passato militare di Hitler una luce nuova e potenzialmente devastante. In molti, pur di metterci le mani sopra, sarebbero pronti a uccidere.

La situazione precipita quando Gereon Rath sparisce senza lasciare traccia: per Charlotte resta il dubbio atroce di poterlo riabbracciare un giorno.

Un finale che rischiava di non arrivare

Il cammino di questo capitolo conclusivo non è stato lineare. Nel 2023, dopo la cessione di Sky Germania e Austria da parte di Comcast, la serie era stata di fatto cancellata; a portarla a termine sono state le società di produzione ARD Degeto, X Filme Creative Pool e Beta Film, che hanno scelto di proseguire comunque.

La storia si ispira al romanzo Märzgefallene di Volker Kutscher, arrivato in Italia con il titolo Berlino brucia, edito da Feltrinelli, e parte della saga letteraria dedicata al commissario Gereon Rath. Alla colonna sonora collabora anche Bryan Ferry, il cantante britannico dei Roxy Music, presente in alcune scene da ballo dopo aver reinterpretato in stile jazz anni ’20 brani suoi e della band.

Nelle prime quattro stagioni la serie ha trovato spazio in più di 140 territori e ha superato i 94 milioni di visualizzazioni sulla tedesca ARD Mediathek. Nel palmarès figurano l’European Achievement in Fiction Series Award conquistato agli European Film Awards, quattro German Television Awards, il Grand Prize dei Seoul International Drama Awards e il Romy austriaco assegnato come TV Event of the Year.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI