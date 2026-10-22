Il mercoledì sera resta il campo di battaglia più affollato della televisione generalista. Lo confermano i dati del 21 ottobre: Tale e Quale Show sfiora il 18,5% di share, Il Tavolo di Che Tempo che Fa si ferma poco sopra il 3%, mentre Il Volo, Uno per tutti e Chi l’ha visto? si dividono il resto del pubblico.

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I numeri della prima serata

Su Rai Uno le imitazioni dei vip e i giudizi di Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini, protagonisti anche di un battibecco, hanno intrattenuto 2.511.000 telespettatori, pari al 18,4% di share. Il risultato è quasi identico a quello di sette giorni prima, quando il programma di Carlo Conti si era fermato a 2.498.000 spettatori con il 17,9%.

Sul Nove il secondo appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo che Fa ha radunato 497.000 spettatori e il 3,4% di share, tra Nino Frassica con la sua Novella Bella, le barzellette di Iva Zanicchi e i racconti di Mara Maionchi e Orietta Berti. La diretta è partita alle 21:25 ed è stata seguita anche in streaming su Discovery+.

Su Canale 5 la seconda puntata de Il Volo, Uno per tutti ha messo davanti alla tv 1.857.000 spettatori, con il 15,6% di share. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno avuto come ospiti Loredana Bertè, Emma, Madame e Noemi. Sette giorni prima il programma musicale era stato visto da 2.073.000 persone, con il 17,70%.

Su Rai Tre Chi l’ha visto?, guidato da Raffaella Griggi, che ha raccolto il testimone di Federica Sciarelli, si è fermato a 1.046.000 spettatori e al 7,1% di share, in una serata in cui l’offerta complessiva è cresciuta parecchio.

Il trasloco al mercoledì non pesa su Tale e Quale Show

Per capire come sta andando il programma di Carlo Conti in questa stagione basta seguire la curva degli ascolti da settembre in avanti: il passaggio dal venerdì al mercoledì non ha provocato crolli. Il 23 settembre la prima puntata aveva raccolto 2.600.000 spettatori con il 19,30% di share, il 30 settembre 2.549.000 con il 20,90%, mentre il 7 ottobre si è toccato il picco con 2.938.000 e il 21,8%. È seguito il calo del 14 ottobre (2.498.000, 17,9%) e la lieve risalita di mercoledì scorso, con 2.511.000 e il 18,4%. Un anno fa le prime puntate si erano mosse tra il 19,30% e il 20,50%, quindi i livelli restano simili.

La sfida del mercoledì per Il Tavolo

Sul fronte di Fabio Fazio il debutto a metà settimana porta la data del 14 ottobre: 554.000 spettatori con il 3,7% di share, e 261.000 con il 3,6% nella seconda parte della serata. Il 21 ottobre i numeri sono scesi a 497.000 con il 3,4%, e a 235.000 con il 3% nella parte finale. Diverso il pubblico della domenica: il 18 ottobre il programma aveva riunito 1.557.000 spettatori con il 9,3%, seguiti da 1.026.000 e il 7,7% nella porzione chiamata Che Fuori Tempo Che Fa. Resta da capire se lo stesso pubblico si lascerà agganciare anche a metà settimana.

Il resto del palinsesto e le fasce preserali

Prima della prima serata, Affari Tuoi ha raggiunto il 20,8% con 4.110.000 spettatori e La Ruota della Fortuna il 20,9% con 4.089.000, mentre L’Eredità di Marco Liorni si è spinta fino al 25,3% con 4.213.000. Più staccate le altre reti: Rai 2 ha totalizzato l’1,7% con 194.000 spettatori con Patù – La passione delle idee, Italia 1 il 5,4% con 887.000 con Skyscraper.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI