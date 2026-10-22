Anna Safroncik torna sulle tensioni con Leonardo Lini e stavolta ammette di aver sbagliato. Nell’ultima puntata di Ballando Segreto, accanto a Milly Carlucci, l’attrice ha raccontato di aver perso la coreografia e di essersela presa con il suo maestro.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Le scuse a Leonardo Lini

A ricostruire quel momento è lei stessa, senza cercare attenuanti:

«Ho sbagliato la coreografia e me la sono presa anche con lui, cosa che ricordo vagamente e sono dovuta riandare a vedere alle tre di notte su RaiPlay».

Tutto si è rotto quando ha visto la madre seduta tra il pubblico: un attimo di distrazione, la sequenza dei passi sparita, la sensazione di non capirci più niente. «È stato terribile perché io non sbaglio mai», ha detto.

Milly Carlucci ha provato a consolarla e Safroncik si è asciugata una lacrima che, a guardar bene, non c’era. Poi è arrivata la spiegazione di un rapporto complicato:

«Io lavoro da 30 anni, da più anni di quanti ne abbia lui, e avere qualcuno di così giovane che mi insegna è strano, ma ovviamente ho sbagliato».

Lei ha 45 anni, il suo maestro di ballo 28.

Il vuoto in diretta e gli attacchi social

Quel secondo di smarrimento non è passato senza conseguenze. Sul palco è stato Lini a tenderle la mano, guidandola nel recupero della coreografia, ma la performance ne ha pagato il prezzo. Fuori dallo studio, però, la reazione è stata ancora più dura.

Dopo la puntata, l’attrice ha raccontato di essersi ritrovata sotto una valanga di critiche:

«Non ho mai avuto un commento negativo in 30 anni di carriera, ho sbagliato una volta e mi hanno massacrata».

Ai messaggi ricevuti ha riservato un giudizio netto, definendoli orribili. E sul senso di colpa verso il suo partner ha aggiunto di essersi sentita come se lo avesse tradito, per aver rovinato un ballo che considerava meraviglioso: dell’errore, ha spiegato, ha paura, ma è un percorso che vuole portare a termine.

Il gelo con il maestro

Le frizioni non sono nate nell’ultima puntata. Nella precedente esibizione Safroncik era stata piuttosto respingente con Lini, rimproverandogli di sgridarla in continuazione, di non essere per niente empatico e di avere un metodo di insegnamento che non le piaceva, fino a lamentarsi per una mano appoggiata sulla spalla. Nei giorni successivi è arrivato il passaggio dall’entusiasmo iniziale alla demotivazione:

«La prima settimana ero felice e lavoravo sodo, ora sono demotivata per colpa sua. Mi sento martellata, mi dice che qualsiasi cosa non va bene».

A pesare, diceva, era anche l’assenza di dialogo: in pista si balla in coppia e lei provava a leggere negli occhi del maestro che cosa stessero facendo, senza però riuscire più a interpretarne i gesti. A incrinare tutto era stata la parola “fiducia”, con Barbara D’Urso che in diretta l’aveva ripresa e Zazzaroni che aveva rincalzato la dose.

Accanto a lei, in studio, c’era anche Lini:

«Le prove generali erano andate molto bene. Tra di noi ci sono stati parecchi battibecchi, ma anche con la giuria».

Dispiaciuto ma fiducioso, il ballerino ha aggiunto che andando avanti le cose si sarebbero risolte. Alla domanda diretta su una possibile relazione tra i due, invece, la replica di Safroncik è stata secca: «Non ho dichiarazioni da fare».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI