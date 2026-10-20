Hideo Kojima torna a Night City. L’autore di videogiochi appare in Cyberpunk: Edgerunners 2, la nuova serie anime Netflix disponibile da oggi, martedì 20 ottobre 2026, riprendendo il ruolo di Hideyoshi Oshima, già visto in Cyberpunk 2077.

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Kojima di nuovo nei panni di Oshima

L’annuncio è arrivato dai canali della serie, senza indicare in quali episodi comparirà Kojima. È stata mostrata soltanto una prima immagine del personaggio, poco dettagliata, che sembra un fotogramma di sfondo, quindi per individuarlo servirà un po’ di attenzione. Nelle scorse settimane Kojima aveva anticipato l’idea di fare camei in un film live-action e in una serie anime; ora sappiamo che uno degli anime è proprio Edgerunners 2. Nel suo podcast KOJI10 aveva parlato anche di due anime con diverse battute di dialogo e di un videogioco, ma il ritorno nei panni di Oshima è il tassello che si aggiunge con certezza al quadro.

Chi è Hideyoshi Oshima

Oshima non è un volto nuovo per chi ha giocato a Cyberpunk 2077, dove compariva come cameo nascosto durante la missione “The Heist”, al Konpeki Plaza, insieme a Jackie Welles: sedeva a un tavolo del bar dell’hotel e parlava del proprio lavoro e del futuro del braindance. L’aspetto era modellato su Kojima stesso, un dettaglio che rendeva il riferimento immediatamente riconoscibile ai fan. Nel mondo del gioco Oshima è un produttore di braindance di Tokyo, convinto di poter creare esperienze emotivamente risonanti invece dei contenuti più spinti che hanno reso popolare la tecnologia. Il co-CEO di CD Projekt Red, Michal Nowakowski, ha commentato con un post che lavorare con Kojima è sempre un piacere. Lo stesso Kojima ha condiviso foto della sessione di registrazione, confermando il cameo nei panni di Oshima, “il personaggio apparso nel gioco precedente”.

Una storia autonoma con un cast nuovo

Cyberpunk: Edgerunners 2 è un seguito standalone della serie del 2022: nuovi personaggi, stessa Night City, dieci episodi prodotti da CD Projekt Red e TRIGGER. Al centro c’è una storia di vendetta e redenzione che segue quattro figure principali. Ci sono Weak, ex edgerunner, e D, netrunner della Snake Nation in cerca di riscatto. A loro si aggiungono Roman Carax, cinefilo che documenta la brutalità della città, e Talia, segnata dalla vita corporativa e dalla cultura violenta dei Maelstrom. Nel cast figurano Valeria Rodriguez nel ruolo di Roman Carax e Kimoy Lee in quello di Talia Yang, con Bartosz Sztybor come showrunner, Kai Ikarashi alla regia e la scrittura affidata allo stesso Sztybor insieme a Kanno Ichigo e Masahiko Otsuka. Il trailer mostra sparatorie, malfunzionamenti di cyberware ed esplosioni, mentre la colonna sonora originale è di Tsuneo Imahori, noto per Trigun. La prima serie aveva ottenuto il 100% di recensioni positive dalla critica e il 95% dal pubblico, vincendo il premio come anime dell’anno ai Crunchyroll Awards 2023 e arrivando alla nomination come miglior adattamento ai The Game Awards 2022, dove aveva perso contro Arcane. Il debutto della nuova serie è fissato per oggi, 20 ottobre 2026, su Netflix, con tutti e dieci gli episodi disponibili insieme.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI