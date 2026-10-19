Da lunedì 19 ottobre 2026 La Pennicanza torna su Rai Radio2 con Fiorello e Fabrizio Biggio ai microfoni dal lunedì al venerdì alle 13.45. In terza serata lo spettacolo arriva anche su Rai1 con La Nottatanza.

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Dove seguire lo show

L’appuntamento con la radio è fissato per le 13.45, tutti i giorni feriali, e chi vuole vedere che cosa accade in studio può sintonizzarsi sul canale 202 del digitale terrestre, dove passa il segnale di Rai Radio2: la trasmissione si ascolta e si guarda.

Alla sera cambia il palcoscenico. Su Rai1 va in onda La Nottatanza, versione notturna che ripropone il meglio della puntata radiofonica arricchito da contenuti extra, collocata dopo Porta a Porta, con cadenza quotidiana dal lunedì al venerdì. Per chi non ha intenzione di fare le ore piccole, La Pennicanza resta recuperabile su RaiPlay.

La squadra e lo studio

La Pennicanza porta la firma di Rosario Fiorello, che lo ha scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia e con Fabrizio Biggio, Enrico Nocera ed Edoardo Scognamiglio. La produzione musicale è affidata al maestro Enrico Cremonesi e a Danti, mentre la regia radiofonica porta la firma di Marco Lolli e quella video di Piergiorgio Camilli.

Lo studio è stato rinnovato e potenziato per la nuova stagione. Il format tiene insieme attualità, musica, imitazioni e improvvisazione, in un appuntamento quotidiano in cui la radio incontra le immagini. C’è anche un regalo d’autore: il jingle di questa edizione è di Mina, che ha scritto, cantato e arrangiato il brano da sola e lo ha inviato al conduttore dicendosi sua ammiratrice.

Un ritorno a un anno di distanza

La nuova stagione riparte a dodici mesi esatti dal ritorno della trasmissione, avvenuto nell’autunno 2025: allora La Pennicanza aveva ripreso la programmazione radiofonica il 20 ottobre, dopo una prima edizione andata in onda nella primavera dello stesso anno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI