Domenica 18 ottobre 2026 la fascia pomeridiana e quella che accompagna la prima serata hanno distribuito vittorie tra Rai1 e Canale5. Il confronto più osservato è stato il testa a testa tra Amici e Domenica In, mentre nell’access prime time La Ruota della Fortuna ha avuto la meglio su Affari Tuoi.

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Amici davanti a Domenica In

Su Rai1 il pomeriggio si apre con TG1 Libri, che si ferma a 3.444.000 spettatori e al 27,1% di share. La presentazione di Domenica In ne raccoglie 2.014.000 (16,4%); il programma di Mara Venier si assesta poi su 2.039.000 nella prima parte (17,9%) e su 1.719.000 nella seconda (17,5%). I saluti finali valgono 1.464.000 spettatori e il 15,8%, mentre Da Noi… a Ruota Libera, con Francesca Fialdini, arriva a 1.636.000 (16%).

Dall’altra parte L’Arca di Noè totalizza 1.984.000 spettatori (15,3%) prima di lasciare spazio ad Amici, che conquista 2.720.000 spettatori e il 23,6% di share, risultando il programma più visto del confronto pomeridiano. Nel testa a testa con Domenica In, il programma di Canale5 supera la prima parte del contenitore Rai. Verissimo si mantiene su buoni livelli: la prima parte con Silvia Toffanin raccoglie 1.948.000 (20,8%), Giri di Valzer 1.782.000 (17,6%) e i saluti 1.646.000 (14,2%).

Preserale, Reazione a Catena in testa

Nella fascia preserale Rai1 domina con Reazione a Catena. L’Intesa Vincente parte da 2.731.000 spettatori (20,2%) e la puntata successiva sale a 3.576.000 (22,4%). Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida si ferma a 1.574.000 (12,6%), mentre il programma vero e proprio arriva a 2.077.000 (14%), restando sotto il rivale.

La sfida dell’access prime time

Nel segmento che precede la prima serata il duello tra Gerry Scotti e Stefano De Martino premia Canale5. Su Rai1 il TG1 – Edizione Più che Straordinaria raccoglie 4.826.000 spettatori (26,3%), poi Affari Tuoi si ferma a 4.061.000 (22%). Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna si porta a 3.370.000 (18,4%), ma è La Ruota della Fortuna a fare la differenza, con 4.352.000 spettatori e il 23,6% di share, davanti sia per pubblico sia per quota ad Affari Tuoi. Nella sfida Scotti-De Martino il conduttore di Canale5 resta così avanti nel confronto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI