Domenica 18 ottobre, in prima serata, Rai1 porta a casa la vittoria con Alberto Angela racconta Giulio Cesare, davanti a Racconto di una notte su Canale 5. Sul Nove Che tempo che fa si piazza terzo.

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Alberto Angela al Colosseo

Il viaggio nella storia proposto da Rai1 si è svolto nella cornice del Colosseo, accompagnando il pubblico alla scoperta della figura di Giulio Cesare, e ha raccolto 2.151.000 spettatori con il 15,60% di share, il dato più alto della serata.

La soap turca e gli episodi in prima tv

Su Canale 5 è andata in onda Racconto di una notte, la soap turca che ha proposto gli episodi 89, 90 e 91 della prima stagione in prima TV, ottenendo 1.831.000 spettatori e il 13,99% di share.

Gli altri ascolti della serata

Sul Nove Che tempo che fa ha totalizzato 1.557.000 spettatori e il 9,31% di share. Italia 1, con Le Iene presentano Inside, ha ottenuto 1.061.000 spettatori e il 9,89%; Rete 4, con Fuori dal coro condotto da Mario Giordano, si è fermata a 762.000 spettatori e al 6,66%.

Rai2 ha trasmesso The Rookie, con Nathan Fillion e gli episodi “La rete” e “La maledizione” in prima visione Rai, registrando 735.000 spettatori e il 4,32% di share. Lo stesso dato è andato a Rai3 con Presa diretta, condotta da Riccardo Iacona e dedicata al tema “Processo ai social”. Su La7 House of Trump ha raccolto 472.000 spettatori e il 2,85%, mentre su Tv8 Italia’s got talent ha chiuso con 342.000 spettatori e il 2,15%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI