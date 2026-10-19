Questa sera, lunedì 19 ottobre 2026, torna in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, condotto come sempre da Ilary Blasi. In studio, al fianco della padrona di casa, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli commenteranno quanto accaduto nella casa nell’undicesima puntata del reality.

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Il televoto e le tensioni nella casa

La serata si apre con il verdetto del televoto, che vede protagonisti Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi. A differenza delle scorse settimane, il concorrente meno votato dal pubblico non lascerà subito la casa, ma diventerà il primo candidato all’eliminazione definitiva, che verrà decisa nel corso della prossima puntata. Stando agli ultimi sondaggi online, Carmen Di Pietro sarebbe in testa con il 38,01% delle preferenze, seguita da Valeria Marini al 21,96% e Alessandro Varsi al 21,81%; chiuderebbe la classifica Jonathan Kashanian con il 18,22%.

Nel corso della settimana Valeria Marini ha più volte minacciato di voler abbandonare il gioco, salvo poi decidere di restare. La showgirl è stata al centro di uno scherzo che ha generato non pochi contrasti tra gli inquilini, con Guendalina Tavassi che si è lasciata andare a qualche risata insieme all’amica Giulia Provvedi. Ci sono stati momenti di tensione anche tra Federica e Giacomo, protagonisti di un acceso confronto a tavola, mentre Jonathan e Andreas hanno vissuto attimi di sconforto legati alla lontananza da casa e dagli affetti. Spazio infine, come di consueto, alla battle dei talenti con nuove esibizioni dei concorrenti.

Le sorprese e i colpi di scena della puntata

La puntata riserverà anche diversi momenti di emozione, oltre al televoto e alle tensioni. Carmen Di Pietro ha recentemente raccolto l’appello lanciato in casa, ricordando commossa il suo primo amore che non vede da quarant’anni: il programma ha deciso di accogliere la sua richiesta e questa sera le permetterà di incontrarlo di persona, lasciando aperta la domanda se la concorrente sarà in grado di riconoscerlo. Anche Megan Ria avrà modo di riabbracciare sua madre Linda.

Nel corso della serata troverà spazio anche un segmento dedicato alla cosiddetta “caccia ai comodini”: Ilary Blasi interrogherà i vip per capire chi, tra loro, si espone di meno, con una busta nera da aprire per chi risulterà il meno coinvolto. Oltre al televoto settimanale, è previsto un televoto flash del tutto inaspettato, che individuerà un nuovo candidato all’eliminazione.

La battle dei talenti vedrà esibirsi Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi sulle note di Cuoricini dei Coma_Cose, con un testo riscritto per lanciare un messaggio al fidanzato di Guendalina; nel corso dell’esibizione Giulia interpreterà un uomo. Andreas Müller e Alex Belli si cimenteranno invece in un mashup tra Umbrella e Singin’ in the Rain, utilizzando degli ombrelli come oggetti di scena.

Il meccanismo di gioco e qualche retroscena

La puntata sarà anche l’occasione per fare chiarezza su alcune dinamiche interne alla casa. Durante le nomination, Valeria Marini ha tentato di votare sé stessa, ma il regolamento non lo consente e il suo voto è stato annullato. Diversi coinquilini, tra cui Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Alessandro Varsi e Piera Meloni, hanno messo in discussione il suo atteggiamento. Nella scorsa puntata, invece, Moreno Morello era stato eliminato dopo essere arrivato in studio insieme a Marina La Rosa, Andreas Müller e Jonathan Kashanian.

Per chi volesse seguire l’appuntamento in diretta, l’undicesima puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna, e sarà disponibile anche in streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity. I sondaggi aggiornati provenienti da fonti alternative confermano Carmen Di Pietro in testa con il 39% delle preferenze, seguita da Alessandro Varsi al 22% e Valeria Marini al 21%, con Jonathan Kashanian poco sotto il 18%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI