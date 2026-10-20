L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda lunedì 19 ottobre su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, si chiude con due candidati all’eliminazione e sette nominati. Al centro della serata i verdetti del pubblico, le nomination dei concorrenti e il ritorno in scena di Valeria Marini.

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Jonathan e Giacomo finiscono in bilico

Il primo verdetto arrivava da un televoto aperto nella puntata precedente, con Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian a contendersi la salvezza. Blasi ha annunciato per primi i nomi di Carmen e Varsi, lasciando gli altri due in sospeso fino alla comunicazione finale. A restare fuori è stato Jonathan, fermo al 17,1% delle preferenze, che diventa così il primo concorrente candidato all’eliminazione.

Nel corso della serata si è aggiunto un televoto flash che ha messo uno contro l’altro i due “comodini” scelti dai ragazzi nella casa, cioè Carmen Di Pietro e Giacomo, e qui la partita si è chiusa con un margine netto. Il pubblico ha salvato Carmen con il 66,24%, mentre Giacomo si è fermato al 33,76% ed è il secondo candidato a lasciare il gioco.

Sette nomi sul tabellone

Subito dopo è arrivato il momento delle nomination, stavolta espresse a voto palese e senza alcun concorrente immune. I più votati sono risultati Alessandro Roncaccia, Megan Ria, Andreas Müller, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, che si aggiungono a Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani già appesi al verdetto del pubblico: sette persone in tutto, con il meno votato tra loro destinato a salutare la casa.

La Marini resta, Megan si racconta

Gran parte della puntata è ruotata intorno a Valeria Marini, che dopo la crisi delle settimane precedenti e l’idea di lasciare il gioco ha scelto di andare avanti, ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto. La showgirl si è poi accomodata su una poltrona per un confronto diretto con gli altri inquilini, dopo sette giorni segnati da discussioni e chiarimenti. Tra i momenti più tesi quello con Giulia Provvedi: la Marini le ha contestato di alimentare tensioni, mentre la Provvedi le ha rinfacciato alcune cattiverie dette sul suo conto.

Spazio anche alla sfera privata, con Megan Ria che ha ripercorso un’infanzia fatta di rinunce ma anche di molto affetto, ricevendo in casa la visita a sorpresa della madre Linda. Sul fronte delle dinamiche sentimentali, la puntata ha mostrato l’intreccio tra Alex Belli, Marina La Rosa e la stessa Marini, oltre alla simpatia che sembra nascere tra Megan e Giacomo. Per provare a sbloccare la situazione, Blasi ha chiamato Giacomo in confessionale insieme a Giulia, Guendalina, Marina e altri compagni, senza però ottenere granché. C’è stato infine spazio per un momento di commozione puro, con Carmen Di Pietro che ha riabbracciato Luigi, il suo primo fidanzato, a quarant’anni di distanza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI