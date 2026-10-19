Sanremo 2027 è già un cantiere aperto. Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della kermesse in programma dal 16 al 20 febbraio, sta ascoltando i brani destinati alla gara e intanto ragiona su come costruire il contorno televisivo. Tra le idee più concrete c’è quella di affidare il PrimaFestival ai The Jackal: la trattativa, secondo quanto trapela, sarebbe a buon punto.

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Il cantiere di Sanremo 2027

La musica resta il cuore del Festival, ma non è l’unica priorità. De Martino sa che Sanremo è anche una vetrina per il glamour e per le tendenze del Paese, e che in quei giorni di febbraio 2027 gli occhi del panorama internazionale saranno puntati sull’Italia, anche perché la manifestazione andrà in Eurovisione. Il conduttore sta mettendo a punto una macchina televisiva capace di reggere il peso dello show, cercando di anticipare le indiscrezioni e di contenere gli imprevisti. Su co-conduttori e ospiti vige ancora il massimo riserbo. Qualcosa in più si può dire invece su ciò che accadrà prima dell’inizio delle serate.

The Jackal verso il PrimaFestival

Il PrimaFestival ha il compito di riassumere ciò che accade prima di ogni puntata, immergendo chi guarda nell’atmosfera sanremese. De Martino vuole un contenuto dedicato in più e sta valutando con attenzione chi mettere alla guida. A luglio, durante la presentazione dei palinsesti Rai, Gabriele Vagnato aveva fatto firmare al conduttore un ironico accordo in cui si parlava di una possibile conduzione dello slot: l’idea non è tramontata, ma non è l’unica sul tavolo. L’altro nome forte è quello dei The Jackal, gruppo napoletano che tra web e televisione si è costruito uno spazio rilevante.

Se l’accordo si chiuderà, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Colucci e Aurora Leone potrebbero diventare i nuovi volti del PrimaFestival, prendendo il posto di Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, che hanno guidato il programma nell’edizione precedente. Stando alle indiscrezioni, la trattativa con la Rai sarebbe ormai a buon punto e mancherebbe soltanto la firma. Né la Rai né il gruppo hanno però confermato ufficialmente.

Un rapporto che parte da lontano

Quello tra i The Jackal e Sanremo è un legame costruito negli anni. Nel 2022 Ciro Priello aveva già condotto il PrimaFestival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Nel 2025 Gianluca Fru era salito sul palco dell’Ariston durante l’esibizione dei The Kolors, con una coreografia improvvisata su Tu con chi fai l’amore. Nel 2026 Aurora Leone ha affiancato Nicola Savino al DopoFestival, mentre Fabio Balsamo sarebbe l’unico del gruppo a debuttare in questo percorso sanremese.

Il 2027 segnerebbe quindi il quarto appuntamento dei The Jackal con il Festival, ma questa volta il direttore artistico vuole dar loro una collocazione precisa, liberandoli dal ruolo di outsider. Nelle prossime settimane si capirà se l’intesa è pronta per essere chiusa o se servirà ancora qualche giorno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI