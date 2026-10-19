Il cast del Grande Fratello Vip è al completo e non si tocca più: la produzione ha deciso di chiudere la porta rossa agli ingressi e di arrivare fino alla finale di dicembre con i concorrenti già in gara. Nessun nuovo inquilino, quindi, e nessun ricambio all’orizzonte.

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La porta rossa resta chiusa

A raccontarlo è stato Gabriele Parpiglia con la sua newsletter, ribaltando quanto lui stesso aveva scritto lo scorso 23 settembre, quando parlava di telefonate già partite per trovare nuovi concorrenti e di eliminazioni rapide per fare spazio a un ricambio. Oggi la versione è opposta. Dentro restano i 18 entrati fra il debutto del 17 settembre e la puntata del 19 ottobre, e lo stop agli ingressi sarebbe una decisione ufficiale.

«Il Grande Fratello Vip non aprirà più la porta rossa. Gli inquilini restano i 18 entrati tra il debutto del 17 settembre e la puntata del 19. La decisione di stoppare gli ingressi è ufficiale. Restano fuori due protagoniste di Temptation Island che già assaporavano le nomination… si chiude con questo cast»

Restano dunque a casa due volti di Temptation Island che erano stati dati per imminenti. La produzione ha cambiato i piani e ha scelto di puntare su chi è già dentro. Con 15 concorrenti ancora in gioco e un programma che si chiuderà a metà dicembre, il conto torna, e non sarebbe la prima volta: nella scorsa primavera l’unica presenza esterna fu Valeria Marini, entrata per un weekend da guest star con tanto di mela avvelenata e vomito stellare. Anche stavolta, semmai, si potrebbe optare per un ospite mordi e fuggi.

Sulla stessa linea arriva anche la dichiarazione dell’esperto di gossip Amedeo Venza, secondo cui gli autori sono concentrati sul gruppo attuale e non hanno intenzione di aggiungere altri concorrenti. Intanto questa sera, lunedì 19 ottobre, va in onda l’undicesima puntata, sempre con Ilary Blasi alla conduzione.

Ascolti stabili e dinamiche sopite

Dopo dieci puntate il reality viaggia su una media di circa 1.777.000 telespettatori con il 16,41% di share, con serate più felici e altre più in affanno. Il 21 settembre si è arrivati a 1.906.000 spettatori e al 18,3%, mentre il 2 ottobre la curva è scesa a 1.555.000 e al 13,8%. La puntata del 16 ottobre ha riportato il programma a 1.900.000 teste con il 16,6%, confermando una tenuta tutto sommato discreta.

Dentro la Casa, però, l’energia non abbonda. Metà del cast, capitanato da Jonathan Kashanian, sembra vivere in una sorta di letargo perenne e risvegliarsi solo in occasione delle chiacchiere notturne o dei giochi di gruppo. Da Alessandro Roncaccia ad Alessandro Varsi, passando per Federica Morello, Piera Meloni, Megan Ria e Giacomo Gallani, sono diversi i concorrenti che faticano a lasciare il segno. Le dinamiche si riducono spesso al minimo indispensabile, tra conversazioni che si trascinano fino a notte fonda e attività collettive, anche se con un gruppo così numeroso e settimane di gioco davanti le occasioni per accendere gli animi non mancherebbero.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI