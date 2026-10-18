Dal 18 ottobre Sky Atlantic manda in onda la terza stagione di Vigil, in prima visione assoluta, con un doppio episodio ogni domenica alle 21.15. Amy Silva e Kirsten Longacre si ritrovano questa volta tra i ghiacci dell’Artico, alle prese con un caso ad alta tensione.

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Un delitto tra i ghiacci

In una base scientifica isolata, un componente di una missione riservata dei reparti speciali britannici è stato ucciso con un’arma da fuoco. Amy, interpretata da Suranne Jones, e Kirsten, a cui dà il volto Rose Leslie, devono identificare il responsabile prima che la vicenda degeneri in una crisi internazionale. Sullo sfondo si muove la competizione tra diversi Paesi per il controllo di nuovi territori e delle risorse energetiche di un Artico che cambia in fretta, mentre la posta in gioco non riguarda solo le carriere delle due protagoniste ma anche la tenuta del loro legame. La stagione conta sei episodi, girati tra le isole Svalbard e la Scozia, con la regia affidata a Gareth Bryn e Faye Gilbert.

Volti noti e nuovi arrivi

Accanto alle due protagoniste tornano alcuni personaggi già visti negli episodi precedenti. Gary Lewis è di nuovo il sovrintendente Robertson, presente fin dal primo capitolo, mentre Dominic Mafham riprende il ruolo di Sir Ian Downing. Rivediamo anche Orla Russell nei panni di Poppy, la figlia di Amy e Kirsten.

Tra le new entry, Jeppe Beck Laursen interpreta Henrik Becken, capo della polizia delle Svalbard e figura centrale nell’indagine, e Naomi Yang è la microbiologa Shen Jia. Tornike Gogrichiani veste i panni del colonnello russo Fyodor, Steven Miller e Benjamin Wainwright sono operatori del Special Boat Service, Danusia Samal interpreta Jasmine Kelly, collaboratrice di Downing. Completano il cast Eric Godon come il sindaco Korotayev e Amy Manson nei panni della geologa Lorna McCallister.

La serie ha ottenuto un International Emmy Award. La BBC l’ha rinnovata il 19 febbraio 2025 e le riprese si sono svolte da settembre 2025 a febbraio 2026.

Come seguire la stagione

Gli appuntamenti su Sky Atlantic proseguono con due episodi a settimana, la domenica in seconda serata, fino al 1° novembre. La stagione è disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI