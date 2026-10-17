Francesca Magnelli, 62 anni, di Lucca, ha portato sul palco di The Voice Senior, nella puntata andata in onda venerdì 16 ottobre 2026, “La Fine” di Nesli. Tre coach su quattro hanno girato la sedia e la serata si è chiusa con un duetto insieme ad Arisa.

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Due compleanni che segnano una vita

La storia di Francesca comincia il 1° marzo 1964, giorno della sua nascita biologica. Trent’anni dopo, il 1° marzo 1994, arriva una seconda data, quando dall’anagrafe le arriva il via libera al cambio di nome.

“Nel 1994 mi è arrivato il consenso dell’anagrafe di cambiare nome proprio alla stessa ora, lo stesso giorno della mia data di nascita, quindi doveva essere così”

Cresciuta in una famiglia benestante, ha vissuto a Lucca un’infanzia tranquilla. L’adolescenza, invece, le ha riservato un dolore profondo: osservava le cugine muovere i primi passi nei flirt e si sentiva fuori posto.

“Desideravo tanto vivere quelle esperienze e sentirmi come loro”

È stato l’amore di una persona capace di sostenerla a darle il coraggio di affrontare il percorso di transizione. La musica intanto non l’ha mai lasciata: da bambina si esibiva davanti alla televisione e a 18 anni ha inciso un q-disc con quattro tracce.

La reazione dei giudici

Durante l’esibizione tre coach hanno scelto di voltarsi: la prima è stata Arisa, poi Fiorella Mannoia e infine la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt. Nek è rimasto seduto, senza spiegare la propria decisione.

La reazione di Mannoia è stata la più intensa:

“Mi è arrivata una spada in pieno petto, mi hai lasciata senza parole, hai cantato col cuore”

Anche Clementino ha raccontato la propria emozione:

“Mi sono commosso tantissimo, ho sentito l’emozione prima ancora di girarmi”

Sul palco con Arisa: la scelta della squadra

Arisa, che la voleva nella propria squadra, le ha proposto di cantare insieme “La Donna Cannone” di Francesco De Gregori. Al termine del duetto pubblico e coach si sono alzati in piedi, e Francesca ha deciso di unirsi al suo team.

“Premetto la mia massima ammirazione per tutti, ma dopo questo duetto come faccio: scelgo Arisa”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI