Questa sera, sabato 17 ottobre 2026, Canale 5 manda in onda dalle 21.20 una nuova puntata di “Tu si que vales 2026“. Alla conduzione c’è Elisabetta Canalis, che quest’anno guida il talent show insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

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La giuria, Sabrina Ferilli e il ritorno di Belen Rodriguez

In studio ritroviamo i quattro giurati di sempre, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Al loro fianco c’è Sabrina Ferilli, che presta la voce allo show e ricopre il ruolo di giudice del popolo. Belen Rodriguez resta uno dei rientri più attesi di questa stagione: la showgirl argentina siede come giurata nella sfida di lipsync, il momento in cui i giudici si mettono in gioco e si esibiscono in playback su grandi successi della musica accanto a cinque superstar.

Non mancano le incursioni di Giovannino, che si diverte a disturbare e corteggiare Sabrina Ferilli: sono momenti leggeri che ogni settimana accendono le conversazioni del pubblico a casa e sui social. Il programma trova spazio anche per racconti profondi, storie che i protagonisti portano con delicatezza e che spesso lasciano il segno.

Gli ospiti del lipsync e chi sale sul palco

Nella sfida in playback arrivano Gabriel Garko, J-Ax, Pierluigi Pardo, Francesca Chillemi e Lino Banfi. Rudy Zerbi duetta con Gabriel Garko su un brano di Luca Carboni e Jovanotti, Maria De Filippi si esibisce con J-Ax su una canzone resa celebre da Iva Zanicchi e Orietta Berti, mentre Paolo Bonolis, in coppia con Pierluigi Pardo, dà vita a un medley costruito sui brani di Mick Jagger.

Accanto a loro si presentano concorrenti di ogni età e provenienza, pronti a emozionare e divertire il pubblico in studio e da casa. Tra loro ci sono acrobati, giocolieri, cantanti, mentalisti e artisti circensi, tutti alla ricerca del consenso della giuria.

Gli ascolti e dove seguire la puntata

La formula continua a funzionare: la puntata del 10 ottobre 2026 ha intrattenuto davanti alla televisione 3.477.000 spettatori, pari al 24,64% di share. Chi vuole rivedere le esibizioni o recuperare la diretta può contare sullo streaming e sull’on demand di Mediaset Infinity. Le clip e i momenti salienti sono disponibili su Witty TV.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI