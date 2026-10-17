La seconda stagione di It: Welcome to Derry mostrerà un Pennywise diverso da qualsiasi cosa si sia vista finora. A prometterlo è Brad Caleb Kane, che guida da solo il nuovo capitolo dopo aver condiviso la prima stagione con Jason Fuchs, mentre le sceneggiature sono ormai a metà strada.

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Una versione inedita del clown

Secondo Kane, il pagliaccio assassino interpretato da Bill Skarsgård tornerà sullo schermo in una forma che il pubblico non ha mai visto, e il secondo capitolo sarà più ambizioso del primo. La vicenda si sposta nel 1935, in piena Grande Depressione. L’atmosfera, spiega, ricorda da vicino un film gangster della Warner Bros., tra rapine in banca, accampamenti di baraccati, ragazzini di strada che viaggiano sui treni merci e un forte fervore religioso.

Non credo sia un grande segreto. È un po’ fuori dal comune, ma è il 1935, è un film gangster della Warner Bros. Ci sono rapinatori di banche, Hooverville e monelli di strada che viaggiano sui treni, fondamentalismo religioso. E un Pennywise diverso, Pennywise come non avete mai visto quel personaggio. È molto emozionante quello che stiamo costruendo, e sarà una bella sfida perché è una stagione più grande della prima, ma vedremo cosa succederà.

Il massacro della Bradley Gang

Il cuore della seconda stagione è uno degli episodi più truci della storia di Derry: il massacro della Bradley Gang. La banda di rapinatori di banche si ferma in città per comprare munizioni e si trova davanti a un orrore inimmaginabile, un altro tassello della cronaca morbosa della cittadina raccontata da Stephen King nel romanzo del 1986.

La serie procede a ritroso di 27 anni a ogni stagione, seguendo le apparizioni di Pennywise a Derry. La prima era ambientata nel 1962 e ruotava attorno all’incendio del Black Spot. Il terzo capitolo, se mai arriverà, avrebbe invece al centro l’esplosione avvenuta durante la caccia alle uova di Pasqua del 1908, ma per ora una terza stagione non è stata approvata.

Il rinnovo non era scontato, ma la ragione del rinvio non aveva a che fare con gli ascolti: serviva un’idea creativa abbastanza solida da reggere un altro capitolo, e ora quella condizione sarebbe stata soddisfatta. Andy Muschietti ha spiegato come la miseria dell’epoca peserà sui protagonisti, tutti alle prese con un senso di hustling quotidiano per sopravvivere, spinti da questa pressione verso scelte estreme e imprevedibili. Cambia anche l’identità visiva: Derry appare come un cimitero, una città svuotata dalla povertà, dalla disoccupazione e dall’assenza di case.

Sceneggiature a metà e riprese in arrivo

La lavorazione è già avviata. Kane ha raccontato che gli script sono circa a metà, che esiste un calendario di produzione, che la seconda stagione ha il via libera e che Muschietti è impegnato nei casting. Le riprese dovrebbero cominciare nell’estate del prossimo anno, e si stima che la premiere possa arrivare tra la fine del 2027 e il 2028.

Il finale della prima stagione aveva conquistato 6,5 milioni di spettatori negli Stati Uniti nei primi tre giorni, il dato più alto per la serie, e il rinnovo è stato annunciato in agosto. Chi vuole recuperare i primi episodi in Italia li trova su Sky, su NOW e su HBO Max.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI