Venerdì 16 ottobre 2026 è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La serata è stata aperta da un litigio ed è proseguita tra lacrime, riavvicinamenti e verdetti. A lasciare la Casa è stato Moreno Morello.

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Moreno Morello lascia la casa

Il pubblico da casa doveva decidere chi salvare tra Marina La Rosa, Megan, Moreno, Jonathan, Giacomo e Andreas. Megan e Giacomo Gallani sono stati messi al riparo per primi. Gli altri quattro sono poi arrivati in studio, davanti a Ilary Blasi e alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, per conoscere l’esito. Ad avere la meglio è stato Andreas Müller, seguito da Jonathan Kashanian, mentre Marina La Rosa resta in corsa. A dire addio al gioco è stato quindi Moreno Morello: per l’inviato, noto per le sue inchieste sulle truffe in abito bianco, si tratta della seconda eliminazione di questa edizione.

Una volta fuori, non ha nascosto l’amarezza:

“Non so se dire che sono stato eliminato o sono stato liberato, visto il clima che c’era nella Casa. Non ho sbagliato nulla, nella Casa alcuni sono entrati in coppia e questo facilita nelle dinamiche: chi entra da solo invece deve avere meno aspettative. Io non ho mollato fino all’ultimo.”

Il televoto aperto per la prossima eliminazione

La diretta si è chiusa con le nomination, espresse questa volta alla luce del sole da tutti i concorrenti, senza eccezioni per nessuno. I nomi più votati sono risultati quelli di Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi, che sono così finiti al televoto. Il meno votato dal pubblico diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Gli altri momenti della decima puntata

Prima del verdetto, la serata ha offerto diversi passaggi. Si è partiti dallo scontro tra Guendalina Tavassi e Varsi, nato durante la compilazione della lista della spesa. È stata poi la volta di Valeria Marini, in difficoltà dopo la caduta insieme a Carmen Di Pietro: la showgirl ha avuto una crisi di pianto, arrivando a minacciare di abbandonare il programma. Nel mezzo è tornato il tema del rapporto tra Alex Belli e Marina La Rosa, passato da nemici ad amici, con qualcuno che parla apertamente di coppia e ipotizza un’alleanza ai fini del gioco.

Il confronto tra Andreas e Megan, nonostante la passione condivisa per la danza, non ha portato a un punto d’incontro. Emozione invece per Danto, che ha ritrovato in studio il papà Carmelo proprio nel giorno del suo compleanno, dopo essere scampato all’eliminazione grazie al Biglietto di Ritorno. In chiusura, la battle dei talenti: da una parte i giovani nei panni dei Fonzies, dall’altra Valeria Marini e Carmen Di Pietro sulle note di “Vamos a Bailar” di Paola e Chiara.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI