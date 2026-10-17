La decima puntata del GF Vip si è chiusa e Alex Belli non ha perso tempo. Sabato 17 ottobre l’attore si è appartato con Andreas Muller per lamentarsi del ruolo che si ritrova a interpretare nella Casa, quello di badante di Valeria Marini e cuoco, spiegando di avere in mano molto meno di quanto vorrebbe.

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Il ruolo che gli sta stretto

Nella precedente edizione il suo nome era su tutte le bocche, complice il triangolo con Delia Duran, sua moglie, e il sodalizio artistico con Soleil Sorge. Quest’anno invece si muove ai margini, e sta lì a guardare come un leone in gabbia. I caratteri spigolosi nella Casa non mancano e qualche scintilla si è già accesa, ma lui ha stretto amicizia, o è legato da anni, proprio con i concorrenti più forti e difficili da mettere in discussione, mentre gli scontri più naturali resterebbero con i più giovani, quelli che al momento non portano dinamiche davvero incisive. Da qui la sensazione di avere tra le mani un copione troppo magro, che lo ha portato a cercare Muller appena spentesi le luci dello studio.

Io te la posso ribaltare questa Casa qui, ma tu mi devi dare gli strumenti per farlo, altrimenti come faccio? Io te la ribalto veramente. Io e te la possiamo ribaltare. Però non fate Paola e Chiara, mi dispiace. Io sono qui a fare il badante di Valeria Marini e poi lo chef di Villa Arzilla. Questo è quello che mi hanno dato in questa stagione. Che devo fare?!

Nessuna materia per accendere la Casa

Il malumore non si è fermato lì. Poco dopo l’attore ha raggiunto Giacomo Gallani in giardino e ha continuato a domandarsi che cosa possa inventarsi per intrattenere il pubblico, elencando le poche occasioni che si sente di avere.

Sono entrato facendo un numero da circo, vestito da domatore di leoni e poi finisce così… che cosa vi invento, il Gioca Jouer? Vi canto i pezzi di Battisti con la chitarra? Mi metto a ballare? Contro chi devo andare? Con chi faccio i dissing? Cosa posso inventarmi e con chi posso giocare? Parlo con la signorina frisè (Federica)? L’unico contatto che posso avere con lei è fare la torta e la focaccia

Ai pochi stimoli si aggiunge, secondo lui, l’assenza di storie d’amore e di tresche, mancanza che imputa al ruolo assegnatogli e alla poca materia a disposizione.

In questa edizione non ci sarà nemmeno la tenda, non ci saranno amori. Sono qui e il ruolo che mi hanno dato è quello di badante. Io vorrei fare cose, ma non ho materia. Mi dispiace dirlo perché c’era una grandissima aspettativa, ma non c’è ciccia. Non ci sono nemmeno inciuci

Le critiche al rapporto con Marina La Rosa

Prima di rientrare in Casa per dare una mano a Valeria Marini, che cercava il suo badante, Belli si è soffermato anche sui giudizi di alcuni coinquilini, convinti che il suo rapporto con Marina La Rosa sia costruito a tavolino.

Mi contestano per il fatto di essere carino con Marina La Rosa, ma adesso è l’unica persona con cui mi trovo bene. Lei è l’unica con cui posso fare ragionamenti di un certo tipo, di una certa caratura, con cui posso parlare di tutto con un certo linguaggio

La showgirl ha chiarito fin dall’inizio di non avere subito il fascino del coinquilino, rifiutando quel gioco della chimica artistica che aveva reso celebre Belli nella precedente edizione. A meno che non arrivino presto nuovi concorrenti, quindi, all’attore resta da ingegnarsi per creare scompiglio e colpi di scena, provando a risvegliare la parte di cast che finora sonnecchia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI