La terza stagione di Nobody Wants This, la commedia romantica con Kristen Bell e Adam Brody, arriva su Netflix il 22 ottobre. Per Joanne e Noah è il momento di affrontare una fase nuova del loro rapporto: andare a vivere insieme.

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La vita sotto lo stesso tetto

Nelle prime due stagioni la domanda era sempre la stessa: si metteranno insieme oppure no? Adesso il dubbio lascia il posto a una questione più concreta, come far funzionare le cose quando si divide la stessa casa. Joanne (Kristen Bell) e Noah (Adam Brody) si scelgono di nuovo alla fine della seconda stagione e si trasferiscono in una nuova abitazione, dando il via a una relazione che sembra finalmente solida, fatta di tutte le prime volte che segnano la nascita di una vita a due.

Cambia anche l’esistenza di chi sta loro intorno. Sasha (Timothy Simons) ed Esther (Jackie Tohn) finiscono nel mondo degli appuntamenti volenti o nolenti, tra situazioni imbarazzanti ed emozioni inattese che si provano conoscendo una persona nuova. Morgan (Justine Lupe) spinge invece la carriera a un livello superiore e si avvicina allo status di quasi celebrità dei media; con Sasha continua intanto a girare intorno a qualcosa che nessuno dei due ha ancora ammesso.

La conversione di Joanne e i nuovi ingressi nel cast

Joanne porta avanti il proprio percorso di conversione all’ebraismo, una scelta che la mette di fronte a volti nuovi e alle difficoltà di un cammino personale ancora in divenire. A guidarla è la rabbina Eden, personaggio a cui dà il volto Sarah Silverman, nuovo ingresso nella serie. Nel suo cammino ha un ruolo anche Sebastien, interpretato da Andrew Rannells.

Dieci episodi in un solo giorno

Il debutto riguarda anche l’Italia, con dieci episodi disponibili tutti nello stesso giorno: niente appuntamento settimanale, dunque, ma la possibilità di seguire la storia filata da capo a fondo. La stagione precedente era entrata nella Top 10 della piattaforma in 82 Paesi. A firmare la serie è Erin Foster, che riparte da una coppia ormai più solida senza riproporre il dubbio delle prime stagioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI