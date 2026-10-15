Jasmine Carrisi si è trasformata in Britney Spears per la quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 14 ottobre 2026 su Rai 1. La serata si è chiusa per lei in fondo alla classifica, ultima a pari merito con Maddalena Corvaglia: la sua Baby One More Time non ha convinto la giuria, e le stoccate non sono mancate.

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Un omaggio fermo all’outfit

La figlia di Albano e Loredana Lecciso ha provato a ricreare la performance che nel 1999 Britney Spears aveva portato agli MTV Video Music Awards, ma dell’originale è rimasto soprattutto il look. La voce non ha retto il confronto, la presenza scenica è apparsa debole e la coreografia non c’era. Il verdetto della giuria non è stato tenero: 31 punti in totale, gli stessi di Maddalena Corvaglia, che si è cimentata con Emma Marrone. Jasmine ha ricevuto 6 da Siani, 9 da Lamborghini, 6 da Malgioglio e 5 da Cucciari, più 5 dai concorrenti. La puntata è stata vinta da Andrea Perroni, primo con 65 punti grazie all’imitazione di Gino Paoli.

Malgioglio punta il dito sui troppi “baby”

Il più perfido dei quattro giudici si è trattenuto, o quasi, e ha scelto di prendersela con il testo più che con la concorrente. Il suo giudizio è partito dalla dolcezza della ragazza e dal numero di volte in cui il ritornello ripete la stessa parola. Ecco cosa ha detto.

Jasmine è talmente dolce che a volte ho paura di dire davvero quello che penso, dico però che ho sentito 25 volte la parola baby, ce l’ho con l’autore che ha scritto il brano. Britney ha una voce nasale, luminosa, classica e Jasmine non ha azzeccato nulla di tutto questo.

A quel punto Elettra Lamborghini ha preso le difese della canzone, più che della sua interprete, sfoderando i numeri dello streaming: il miliardo di ascolti, secondo lei, dice che il brano è piaciuto a prescindere dai giudizi.

Baby Baby ha fatto un miliardo di ascolti, quindi la canzone è piaciuta. Di Jasmine dico che è la più giovane, è quella che ha meno esperienza, l’abbiamo fatta ballare e cantare in inglese e le è venuta la voce meglio delle altre volte.

Alessandro Siani si è concentrato sulla timidezza della concorrente, mentre Geppi Cucciari ha chiuso con un’immagine piuttosto netta della sua prova sul palco.

Io percepisco la timidezza e la friabilità di questa ragazza che affronta settimana dopo settimana noi giudici. Ogni tanto azzeccava qualche nota, ma si perdeva nello sguardo dei ballerini.

La replica secca dal palco

Dopo l’ennesima stroncatura, Jasmine ha sorpreso lo studio replicando al giudice con una battuta secca: “Io non assomiglierò a Britney Spears, ma nemmeno tu a Sophia Loren”. Il riferimento era all’outfit di Malgioglio, ispirato proprio alla diva italiana.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI