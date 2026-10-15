Dalla puntata di lunedì 26 a quella di venerdì 30 ottobre 2026, Il Paradiso delle Signore 11 va in onda come sempre alle 16:10 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay, salvo variazioni di palinsesto. Al centro della settimana ci sono l’attesa di Marta, le difficoltà finanziarie di Marcello e una partenza che cambia gli equilibri di Villa Guarnieri.

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Marta aspetta un bambino e lo confessa a Enrico

Marta è spaventata dalla nuova vita che la attende, ma lunedì trova in Adelaide un abbraccio capace di accoglierla. Il giorno dopo riesce finalmente a confidare a Enrico di aspettare un bambino, e la notizia diventa mercoledì il motivo della festa al Circolo, dove la famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo celebra la ritrovata unione e l’attesa in corso. Carla li osserva restando in disparte.

Marcello e il nodo del contratto con la compagnia delle navi

Marcello sospetta che la mancanza di risorse finanziarie del Paradiso dipenda dall’accordo firmato con la compagnia delle navi da crociera, e lunedì prende una decisione drastica. Riccardo, dal canto suo, cerca il modo di impedirgli di vendere la Caffetteria per risanare il debito contratto con il grande magazzino. Mercoledì si affaccia una soluzione inattesa, un purosangue che potrebbe risparmiargli la cessione, e giovedì, con l’aiuto di Riccardo, la questione con la compagnia di navigazione si sistema: Marcello non è più costretto a separarsi dalla Caffetteria. Venerdì suggerisce a Roberto chi potrebbe ricoprire il ruolo di direttore commerciale del Paradiso.

Adelaide verso Roma e la riconciliazione con Marta

Nello scontro con Umberto e Adelaide, Carla mostra tutta la propria vulnerabilità, tanto che Borghi invita i figli a restarle accanto. Giovedì Marta rivolge ad Adelaide una richiesta importante, che suggella tra le due una riconciliazione ormai definitiva.

Venerdì Carla viene a sapere della partenza di Adelaide per Roma e già guarda a traguardi più ambiziosi. A Villa Guarnieri l’atmosfera è carica di commozione per il saluto ad Adelaide e a Marta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI