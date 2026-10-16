Netflix ha diffuso il primo trailer di In A Holidaze, la commedia natalizia con Maddie Ziegler che arriva in streaming il 2 dicembre. L’attrice e ballerina interpreta Mae, una ventenne senza una direzione precisa, intrappolata in un loop temporale fatto di Natali sempre uguali.

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Un bacio sbagliato e un Natale che ricomincia

Il filmato si apre con Mae che chiede aiuto a Benny, l’amico di famiglia interpretato da Rob Lowe, ancora mezzo addormentato, dopo che la ragazza ha combinato un pasticcio difficile da sistemare: ha baciato il fratello sbagliato. I due fratelli in questione sono Andrew, a cui dà il volto Graham Phillips, e Theo, interpretato da Elias Kacavas.

“How did you kiss the wrong brother? I always thought it was Andrew?”

“It is Andrew. I’ve waited a year to finally tell him how I really, really feel, and instead I kissed Theo and ruined Christmas.”

Benny le fa notare che la scelta era sempre ricaduta su Andrew, e la ragazza risponde di aver atteso un anno intero per dire all’altro quello che prova davvero. Nel trailer, lungo un paio di minuti, Mae si presenta come un disastro emotivo dopo il divorzio dei genitori, interpretati da Patton Oswalt e Jackie Sandler, e racconta che quello sarà l’ultimo Natale che passerà nella baita accogliente insieme alla famiglia che si è scelta. Con la casa ormai in vendita, un incidente la spedisce nel loop e la costringe a rivivere le stesse feste finché non trova il modo di uscirne.

La sinossi ufficiale parla di una ventenne alla deriva che, dopo un errore sentimentale di proporzioni epiche, si ritrova a ripetere lo stesso Natale nella casa di famiglia fino a quando non scopre che cosa la rende davvero felice.

Da Christina Lauren alla regia di Tiffany Paulsen

All’origine del progetto c’è l’omonimo romanzo del 2020 firmato Christina Lauren, pseudonimo collettivo di Christina Hobbs e Lauren Billings, autrici di venti titoli bestseller del New York Times. Chi ha letto il libro lo ha accostato a Groundhog Day e a Life After Life; per il duo si tratta della prima opera ad approdare sullo schermo. Altre trasposizioni sono in lavorazione, tra cui quella di Love and Other Words, romanzo del 2018 affidato alla neonata Magic Hour Entertainment.

Sceneggiatura e regia portano la firma di Tiffany Paulsen, già impegnata con Netflix nella scrittura di Reunion e nella direzione della commedia romantica natalizia Holidate, con Emma Roberts. Leslie Morgenstein ed Elysa Koplovitz sono i produttori, mentre Dutton Billings, Galen Fletcher e lo stesso Lowe figurano tra i produttori esecutivi.

In A Holidaze è anche il primo titolo a nascere da un accordo pluriennale di first-look cinematografico tra Alloy Entertainment e Netflix.

Il cast e le riprese tra Vancouver e Whistler

Intorno a Ziegler si muove un cast ampio. Andrea Anders, Gil Bellows, Christopher Shyer, Samer Salem, Luke Roessier e Meredith Salenger completano il gruppo dei protagonisti, affiancati da Joelle Farrow (Astrid), Charles Jarman (Husband), Danyella Angel (Thea Harper), Sébastien Duncan (Kid Theo), Aliyah McLachlan (Kid Mae), Nolan Raitt (Kid Andrew) ed Ezra Everest Aro (Toddler).

Le riprese si sono svolte in Canada, tra Vancouver e Whistler, dal 29 gennaio al 12 marzo 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI