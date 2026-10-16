Giovedì 12 novembre debutta su Netflix l’ultima stagione di L’imperatrice. La serie drammatica che ha conquistato il pubblico internazionale chiude così il suo racconto, con un capitolo finale firmato ancora una volta da Katharina Eyssen.

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Sei episodi per l’ultimo capitolo

Il congedo è affidato a sei episodi, ciascuno con una durata compresa tra i 51 e i 61 minuti. Alla guida creativa torna Katharina Eyssen, showrunner e ideatrice, affiancata dall’executive producer Robert Eyssen, mentre la regia degli ultimi episodi porta la firma di Florian Cossen e Julia Langhof.

Nel cast si ritrovano Devrim Lingnau Islamoğlu, che veste i panni di Elisabetta detta Sissi, e Philip Froissant in quelli dell’imperatore Francesco Giuseppe. A completare il cast principale sono Johannes Nussbaum nel ruolo di Massimiliano, Josephine Thiesen in quello di Maria e Dejan Bućin nei panni del conte Andrássy.

Le riprese, realizzate tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, hanno toccato la Baviera, la Repubblica Ceca e la Spagna, per ricostruire le ambientazioni sfarzose di Vienna, dell’Ungheria, del Messico e della Prussia. A produrre è Sommerhaus Serien GmbH, con Jochen Laube e Fabian Maubach executive producer, il ritorno di Scarlett Lacey nello stesso ruolo e Lars Gmehling co-executive producer.

La creatrice della serie ha raccontato così la fine del percorso:

Concludere questa storia con la terza stagione è un dono per noi e per i fan.

La trama: da Vienna al Messico

La guerra di Sardegna ha lasciato il segno: Francesco Giuseppe rientra a Vienna provato nel fisico e nello spirito, schiacciato dal peso e dai sensi di colpa per i tanti giovani caduti in battaglia.

Elisabetta cerca di restargli accanto e di lottare per il loro matrimonio, provando anche a indirizzarlo verso le scelte migliori per il futuro dell’impero. Gli sforzi si rivelano però inutili: l’infedeltà di Francesco, le tensioni di corte e un grave peggioramento della sua salute la costringono ad allontanarsi da Vienna, per rimettersi su un’isola lontana.

Durante questo primo grande viaggio avviene un incontro destinato a pesare sul destino degli Asburgo, quando l’imperatrice conosce il conte Andrássy, capo della rivoluzione ungherese: tra i due nasce subito una forte intesa, intellettuale e fisica insieme.

Intanto Massimiliano, fratello di Francesco, parte con la moglie Maria per un’avventura oltreoceano, diretta al trono imperiale del Messico. Divisa tra il dovere e la ricerca della propria libertà, Elisabetta affronta la scelta più difficile: assecondare il proprio cuore o continuare a essere un’imperatrice sincera per il suo popolo.

Il pubblico e i premi

La risposta del pubblico è arrivata fin dall’esordio: la prima stagione è rimasta per cinque settimane consecutive nella Top 10 globale di Netflix tra le serie non in lingua inglese nel 2022, mentre la seconda è entrata nella classifica in 84 Paesi, conquistando il primo posto in dieci di questi.

Nel 2023 alla serie è andato l’International Emmy Award come miglior serie drammatica.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI