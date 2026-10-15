Mercoledì 14 ottobre 2026 lo scontro per la prima serata si è deciso sul filo dei decimali: Tale e Quale Show ha conquistato il prime time di Rai1 con il 17,9% di share, lasciando Il Volo – Uno per tutti al 17,70% e a 2.073.000 spettatori su Canale 5.

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Il varietà di Rai1 resiste in testa

Arrivato alla quarta puntata, il programma condotto da Carlo Conti mantiene la vetta della classifica della serata. A spuntarla è Andrea Perroni, che vince grazie all’imitazione di Gino Paoli; sul podio salgono anche Selma e Anna Pettinelli. Al tavolo dei giudici siedono Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio, affiancati per l’occasione da una quarta giurata, Geppi Cucciari. La puntata ha portato con sé anche qualche polemica: Jasmine Carrisi ha replicato alle critiche che le erano arrivate proprio da Malgioglio.

Il Volo canta a Palazzo Te

Canale 5 ha risposto schierando un evento musicale, affidato ad Amadeus e ai tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La serata è andata in scena nella cornice di Palazzo Te, a Mantova, e ha raccolto 2.073.000 spettatori con il 17,70% di share. I numeri sono solidi, ma non sono bastati per scavalcare la rete ammiraglia: tra i due programmi restano due decimi di distacco.

Gli altri programmi della serata

Più staccati gli altri canali. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha totalizzato 1.083.000 spettatori e il 7,20% di share, mentre su La7 Una giornata particolare si è fermato a 987.000 spettatori (6,22%). Italia 1 ha trasmesso Black Adam, visto da 755.000 spettatori (4,87%), e Rete 4 ha risposto con È sempre Cartabianca, 502.000 spettatori e il 4,15%. Chiude la classifica delle generaliste Rai2 con Patù – La passione delle idee: 135.000 spettatori e l’1,17%. Su Tv8 è andata in onda la sfida di Champions League tra Manchester City e PSG. Su Nove, invece, Il tavolo di Che tempo che fa ha esordito con il 3,70% di share: Fabio Fazio ha portato il programma in prima serata con un appuntamento autonomo rispetto alla consueta collocazione domenicale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI