Per decenni il romanzo è stato considerato impossibile da portare sullo schermo. Ora Neuromancer di William Gibson diventa una serie e debutta su Apple TV+ il 22 gennaio 2027, a quarant’anni dall’uscita del libro. L’adattamento si sviluppa in dieci episodi, con Gibson coinvolto come produttore esecutivo.

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Una serie in dieci episodi per Apple TV+

La messa in onda parte con due episodi in anteprima, poi prosegue con un appuntamento settimanale fino al 19 marzo. A firmare la trasposizione televisiva sono Graham Roland e J. D. Dillard. Roland, già al lavoro su Dark Winds, ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo; Dillard, noto per Stray, firma la regia dei primi tre episodi. La serie nasce da una coproduzione tra Skydance Television e Anonymous Content, con il contributo di DreamCrew Entertainment.

Case, Molly e un colpo ai danni di una dinastia aziendale

A damaged hacker named Case, thrust into digital espionage and high-stakes crime with Molly, pulling a heist on corporate dynasty.

Il protagonista, l’hacker Case, ha il volto di Callum Turner, che dopo questa prova resta tra i nomi più gettonati per la parte di James Bond. Al suo fianco, Briana Middleton interpreta Molly, la sua complice. Completano il cast Mark Strong nei panni di Armitage, Joseph Lee in quelli di Hideo, Peter Sarsgaard come John Ashpool, Clémence Poésy come Marie-France Tessier, Max Irons e Dane DeHaan.

Un classico premiato diventato serie

Il libro d’origine è un titolo di culto che ha collezionato il Nebula Award, il Philip K. Dick Award e l’Hugo Award, primo tassello della trilogia Sprawl completata poi da Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Il primo assaggio della serie è arrivato il 25 luglio 2026, durante il panel di Apple TV al San Diego Comic-Con, dove è stato mostrato un teaser e Turner è comparso a sorpresa in collegamento virtuale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI