La seconda stagione di IT: Welcome to Derry non arriverà prima della fine del 2026. Il ritorno di Pennywise si prospetta piuttosto per il 2027, con il secondo o il terzo trimestre dell’anno come finestra più probabile.

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Il rinnovo c’è, ma i tempi si allungano

HBO ha confermato ufficialmente la seconda stagione con un annuncio arrivato il 17 agosto 2026. La decisione era attesa da tempo. Non dipendeva dagli ascolti, che sono stati ottimi fin dalla partenza: la rete ha voluto prima assicurarsi che esistesse un’idea creativa abbastanza solida da reggere un nuovo capitolo, e solo quando quella strada è stata individuata ha dato il via libera.

Il rinnovo riguarda una serie che, da quando è andata in onda nell’ottobre 2025, si è piazzata tra i primi quattro debutti globali nella storia di HBO Max. Per la nuova stagione non esiste ancora una data ufficiale. Se si guarda al calendario della precedente, un’uscita intorno a Halloween 2027 è un’ipotesi plausibile, ma il lavoro di riscrittura condotto dal team creativo, ripartito da zero con una storia completamente nuova, potrebbe spostare ulteriormente il traguardo.

Derry negli anni della Grande Depressione

Il salto temporale sarà notevole. La seconda stagione si svolgerà nel 1935, in pieno periodo di Grande Depressione, e metterà al centro il sanguinoso massacro della Bradley Gang, un gruppo di rapinatori di banche che si ferma a Derry per procurarsi munizioni e si ritrova davanti a un orrore che non aveva messo in conto.

Chi ha lavorato alla serie ha spiegato che gli anni della crisi offrono a Pennywise un terreno ideale: povertà diffusa, instabilità sociale e condizioni di vita durissime permetteranno di mostrare una Derry molto diversa da quella del primo capitolo. Bill Skarsgård torna nei panni del clown, presenza già confermata per la prima stagione e che si ripeterà anche in questa.

Un nuovo showrunner e dove vedere la prima stagione

Cambia anche la regia creativa dello show. Se il primo capitolo aveva visto Jason Fuchs e Brad Caleb Kane condividere il ruolo di co-showrunner, il secondo sarà guidato da Kane come unico showrunner. Con un balzo temporale così ampio, il cast sarà quasi interamente rinnovato: l’unico volto che si ritroverà con certezza è quello di Skarsgård. Non è escluso, però, il ritorno di Tyner Rushing nel ruolo di Ingrid Gray, interpretata nella prima stagione proprio nelle scene ambientate negli anni Trenta.

Per recuperare o rivedere il primo capitolo, in Italia la serie è distribuita in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI