È arrivato il primo trailer ufficiale di Cyberpunk: Edgerunners 2, la nuova stagione dell’anime ambientato a Night City. Netflix la porterà in streaming a partire da martedì 20 ottobre.

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Il primo trailer e la data di debutto

Il filmato è stato diffuso nel pomeriggio, a pochi giorni dall’esordio sulla piattaforma. La prima stagione di Cyberpunk: Edgerunners era arrivata nel 2022, meno di due anni dopo il lancio di Cyberpunk 2077. Si era guadagnata consensi per la scrittura, i personaggi, l’azione, l’animazione, le musiche e la costruzione del mondo di Night City, entrando nella top ten di Netflix già nella prima settimana: un risultato che contribuì a rilanciare il videogioco, con un aumento consistente di vendite e di giocatori attivi. Il secondo ciclo di episodi non si presenta con lo stesso slancio del primo, ma l’attesa attorno al debutto resta alta.

Una storia autonoma, con protagonisti inediti

Anche questa volta la serie racconta vicende slegate sia dalla prima stagione sia dal gioco, pur restando dentro Night City. Sono dieci episodi costruiti attorno a un cast completamente nuovo, nato ancora una volta dalla collaborazione tra CD Projekt Red e Studio Trigger. Al centro c’è Roman, un ragazzo che documenta con la telecamera gli orrori della città. La stagione si apre proprio con lui che assiste e registra qualcosa che non avrebbe dovuto vedere, e da lì prende avvio la tragedia che si sviluppa lungo tutti gli episodi. Nel cast vocale in lingua inglese compaiono Valeria Rodriguez (Carax), Daniel Wu (Kiril), Kimoy Lee (Talia), Clancy Brown (Kingsley) e Nazeeh Tarsha (D).

Un registro più realistico

CD Projekt ha illustrato il cambio di passo in occasione dell’Anime Expo 2026: se il primo ciclo di episodi somigliava a un film di Michael Bay, l’obiettivo ora è avvicinarsi a Martin Scorsese, lasciando da parte l’effetto montagne russe per un racconto più radicato e realistico di Night City e di chi la abita. La stessa impostazione riguarda il modo in cui il team creativo pensa a Edgerunners: non come a un’unica narrazione interconnessa, ma come a una serie di singole campagne del gioco di ruolo cartaceo Cyberpunk portate sullo schermo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI