Piazza Cordusio, Milano: è qui che Enzo Miccio e Carla Gozzi si sono ritrovati sul loro divano rosso per girare alcune scene di “Ma come ti vesti?! Celebration”. Lo speciale festeggia i diciotto anni dal debutto del programma cult di Real Time e arriverà a dicembre con una puntata evento inedita.

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Il divano rosso in piazza Cordusio

Attorno ai due esperti di stile si è radunata una folla di passanti, che li ha accolti con applausi appena li ha visti comparire nella piazza. Le riprese sono cominciate il 14 ottobre 2026 nel cuore di Milano, con Miccio e Gozzi sistemati come sempre sul divano rosso, il simbolo di una trasmissione che da quasi vent’anni entra nelle case degli italiani.

Diciotto anni di stile

Il traguardo è quello della simbolica maggiore età: diciotto anni di vita per un format nato all’estero ma cresciuto in Italia più a lungo che altrove. Nella puntata evento i due conduttori accompagneranno i protagonisti in un percorso di trasformazione che non riguarda solo il guardaroba, perché intreccia moda, identità e autostima, con l’obiettivo di far ritrovare a ognuno la comodità con quello che ha addosso. Lo speciale servirà anche a mostrare quanto il look sia cambiato in questi due decenni, mettendo a confronto ieri e oggi.

Alle spalle c’è un programma che ha portato in televisione consigli pratici, ironia ed empatia, aprendo la strada al lifestyle entertainment e dimostrando che si può parlare di stile senza prendersi troppo sul serio.

Il ritorno in onda e le parole di Carla Gozzi

L’appuntamento è fissato per dicembre su Real Time, visibile al canale 31 del digitale terrestre, al 160 di Sky e al 31 di Tivùsat. Chi preferisce guardarlo quando vuole potrà trovarlo in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Carla Gozzi ha spiegato che gli anni passati hanno portato con sé tempi nuovi e qualche aggiustamento necessario, senza però intaccare la leggerezza e l’autoironia che restano il tratto riconoscibile della trasmissione. Il ritorno era stato annunciato dagli stessi Miccio e Gozzi con un video pubblicato sui profili social ufficiali del canale, nel quale i due compaiono vestiti completamente di nero.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI